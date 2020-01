Meteo Italia: disturbi al Sud, poi ancora ANTICICLONE con emergenza SMOG

METEO SINO AL 16 GENNAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Prevalgono condizioni di meteo nel complesso stabile sull'Italia, nonostante un anticiclone insidiato da infiltrazioni umide atlantiche che riescono a portare qualche disturbo di poco conto. Quella in atto è peraltro una crisi del tutto passeggera, in quanto l'alta pressione sta reggendo, sebbene indebolita, ed è in grado di attutire gli effetti del modesto impulso perturbato sul Mediterraneo.

Meteo Italia sino al 22 Gennaio, l'INVERNO farà sul serio. Cambia tutto

Sono ben poche le conseguenze connesse a questo lieve peggioramento, considerando che gli spifferi d'aria umida atlantica tendono ad annidarsi verso le basse latitudini, andando a fondersi con una modesta lacuna depressionaria già presente sul Nord Africa. Nel corso del weekend, questa modesta area ciclonica, influenzerà il meteo dell'estremo Sud e delle due Isole Maggiori.

I fenomeni saranno comunque del tutto isolati, mentre al Centro-Nord la stabilità tornerà ulteriormente a consolidarsi con il rinforzo dell'alta pressione. L'azione di questa area depressionaria sul Nord Africa tenderà a richiamare correnti un po' più fredde da est, con un contenuto calo termico che si farà sentire sui settori adriatici.

NAO positiva e meteo da NON Inverno, i casi del passato fanno paura

INVERNO ANCORA ASSENTE SINO ALMENO A META' MESE

Visto il nuovo previsto rinforzo dell'anticiclone, la nebbia tornerà ad intensificarsi in Val Padana a cavallo fra il weekend e l'inizio della nuova settimana. In virtù del fatto che non sono attesi grossi ricambi d'aria, l'emergenza resterà legata alle polveri sottili con concentrazioni di smog sempre più elevate nei grandi centri urbani e non solo.

Meteo per domani, sabato 11 Gennaio. Tra SOLE, NEBBIA e qualche PIOGGIA

Nei primi giorni della settimana l'alta pressione tornerà a rinforzarsi anche più di prima, riportando meteo decisamente stabile su molte regioni dell'Italia, a parte residui disturbi al Sud. Solo intorno a metà mese, o poco dopo, potrebbero profilarsi del piccole novità, con l'anticiclone che mostrerà mostrarsi più vulnerabile ad inserimenti perturbati dall'Atlantico.

Continueranno a dominare le nebbie sulle pianure del Nord, a conferma di una persistente stagnazione dell'aria nei bassi strati. Lo straripante Vortice Polare è la causa primaria di questo gennaio finora piuttosto scialbo, nel quale mancano le condizioni adatte per favorire le irruzioni d'aria fredda polare verso le medie latitudini.

Meteo: ANTICICLONE NO-STOP. Le PIOGGE e la NEVE? Quando

METEO SABATO 11 GENNAIO, QUALCHE ISOLATA DEBOLE PIOGGIA AL SUD

Corpi nuvolosi più o meno consistenti, collegati al debole fronte d'origine atlantica, si porteranno a sud, andando a fondersi con la residua debole circolazione ciclonica nord-africana. Si avrà quindi un po' di variabilità al Centro-Sud con nubi alternate a schiarite, ma saranno le Isole Maggiori a risentire degli addensamenti più compatti.

Qualche isolata pioggia risulterà più probabile in Sardegna, specie sui settori meridionali. Possibili piovaschi non esclusi anche sulla Sicilia e sulla bassa Calabria. Addensamenti non mancheranno sui versanti adriatici, con deboli piovaschi tra basso Abruzzo, Molise orientale e Gargano. Foschie, nebbie e nubi basse le ritroveremo in Val Padana, specie lungo il corso del Po e più fitte dalla sera.

METEO DOMENICA 12 E LUNEDI' 13 SENZA SOSTANZIALI NOVITA'

La marginale influenza della depressione nord-africana si farà sentire su parte del Sud, con nubi compatte e qualche piovasco più probabile sull'est della Sicilia, l'entroterra calabro ed il Salento. Correnti più fredde orientali determineranno addensamenti sparsi anche lungo il medio-basso adriatico, ma senza fenomeni significativi.

Sul Nord Italia avremo condizioni stabili e soleggiate su Alpi, Prealpi ed aree pedemontane, a fronte invece di tempo uggioso in pianura per le nebbie, che si solleveranno parzialmente e temporaneamente nelle ore centrali. Lunedì lo scenario sarà ancora pressoché lo stesso, con stabilità al Centro-Nord e ancora dei disturbi al Meridione, specie sulla fascia ionica.

LEGGERMENTE PIU' FREDDO PER VENTI ORIENTALI

La flessione del campo barico sui mari meridionali favorirà il richiamo di deboli flussi dai Balcani, che attenueranno il caldo anomalo e porteranno le temperature più prossime alla media, specie sui versanti adriatici. Continuerà a fare più freddo in Val Padana con locali gelate notturne, a causa delle inversioni termiche e delle nebbie. Sulle Alpi si registrerà ancora clima molto mite.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Vi sono tutte le possibilità che l'anticiclone possa persistere per tutta la seconda decade mensile almeno in area mediterranea, in quanto la circolazione generale resterà dominata da intense correnti oceaniche alle alte latitudini, senza particolari ondulazioni del flusso perturbato. Solo attorno al 20 gennaio si potrebbe gradualmente avviare una svolta, a favore di un tipo di tempo più invernale.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina