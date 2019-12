Meteo ULTIMO DELL'ANNO con un GRANDE ANTICICLONE. Le previsioni

Si sta per concludere la fase meteo di stampo prettamente invernale che ha coinvolto con aria fredda tutto il Paese e con nevicate a bassa quota su alcune aree del Sud Italia dove per altro stiamo ancora registrando valori termici di parecchi gradi sotto la norma.

Un GRANDE ANTICICLONE in arrivo da ovest comincerà già da oggi, ultimo giorno dell'anno, a far sentire la sua stabilizzante azione su tutto il Paese. Si esauriranno dunque anche le ultime note d'instabilità che al Sud hanno portato nella giornata di lunedì alcuni temporali e altre nevicate a quote basse.

Inizio 2020 con INVERNO KO, ma poi BEFANA con FREDDO POLARE improvviso

Si preannuncia dunque un San Silvestro decisamente tranquillo su gran parte del Paese anche se non mancherà qualche noiosa insidia. Ci riferiamo soprattutto al problema delle nebbie che potranno fare la loro comparsa proprio durante la prossima notte.

Sotto stretta osservazione saranno molti tratti della Val Padana specialmente le aree più meridionali della Lombardia, le zone prossime al fiume Po fino ai comparti interni dell'Emilia e il basso Veneto.

Meteo 7 giorni: da ANTICICLONE a importante FREDDO verso Epifania

Su queste zone si raccomanda la massima prudenza durante gli spostamenti in auto. La visibilità potrebbe infatti ridursi a pochi metri specialmente nelle zone di periferia e con scarsa illuminazione.

Per il resto, come detto, il meteo non farà registrare particolari problemi. I cieli si manterranno per lo più aperti soprattutto sui rilievi del Nord, molti tratti del Centro e del Sud. Qualche nube, eredità del precedente peggioramento, potrà comunque essere presente tra la Basilicata, la Calabria e il nord della Sicilia ma non sarà assolutamente necessario l'ombrello in quanto non sono previste precipitazioni.

ITALIA NEL FREEZER: la neve e il gelo di fine dicembre 2014

Dando un rapido sguardo anche al quadro termico, per chi trascorrerà le ore prossime al brindisi all'aria aperta, consigliamo di indossare indumenti pesanti. Le temperature infatti oscilleranno intorno allo zero al Nord, fatta eccezione dei litorali specie in Liguria dove le temperature saranno sicuramente meno rigide.

Farà piuttosto freddo anche al Centro ed in città come Firenze, Roma con valori rispettivamente intorno ai 2-3°C.

PREVISIONI METEO per San Silvestro, sempre più sole ma anche GELO e NEBBIA

Si starà invece un po' meglio al Sud come in Puglia, in Calabria ed in Sicilia dove i termometri potranno rimanere fermi intorno ai 10-12°C.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

Meteo Italia sino all'11 Gennaio: Epifania punto cruciale, burrasca gelida oppure no

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina