Meteo turbolento non passa: prossima settimana con PIOGGE e TEMPORALI

Non se ne esce, almeno per il momento. Chi sperava in un miglioramento meteo, nei prossimi giorni, dovrà attendere tempi migliori. I modelli matematici di previsione confermano ulteriore instabilità, quindi altre piogge e temporali.

Prima di addentrarci nei dettagli previsionali, dobbiamo necessariamente evidenziare le differenze modellistiche sostanziali. L'americano GFS, ad esempio, propone il passaggio di un vero e proprio vortice ciclonico sul Nord Italia. Tale ipotesi, ovviamente, esporrebbe molte delle nostre regioni al maltempo.

Viceversa, l'europeo ECMWF è un po' più prudente: il vortice dovrebbe sgonfiarsi, ma arriverebbe egualmente aria fresca e i contrasti termici scatenerebbero comunque temporali.

Possiamo aggiungere un altro elemento interessante: le precipitazioni dovrebbero focalizzarsi maggiormente al Centro Nord, mentre il Sud rimarrebbe un po' ai margini. Tra le due Isole Maggiori, la Sardegna è quella che potrebbe patire la maggiore vicinanza al vortice.

Ciò detto, possiamo dare un'occhiata ai modelli ad alta risoluzione così da farci un'idea più precisa delle precipitazioni attese. Come potrete intuire voi stessi dall'immagine allegata, le piogge dovrebbero concentrarsi al Centro Nord. Gli accumuli maggiori, da qui a giovedì prossimo, dovrebbero concentrarsi su Nord Italia e centrali tirreniche.

Attenzione in particolare tra alta Toscana e Levante Ligure, dove gli accumuli rischiano di superare 100 mm. Stessa cosa tra Umbria e interne del Lazio, dove potrebbero cadere localmente da 50 a 100 mm di pioggia. Nelle altre zone del Centro Nord, Sardegna compresa, ci aspettiamo accumuli tra 10 e 30 mm, con qualche picco maggiore a carattere locale.

Sud e Sicilia, eccezion fatta per qualche pioggia tra Campania e Puglia, dovrebbe restare fuori dai giochi. Ma vedremo, al momento non possiamo escludere sorprese.

