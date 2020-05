Meteo turbolento al Nord, imminente peggioramento con NUBIFRAGI e GRANDINE

Nel momento in cui il caldo incredibile straccia record all'estremo Sud, le regioni settentrionali sono invece alle prese con un contesto del tutto differente, più di stampo prettamente autunnale. L'area depressionaria presente tra la Penisola Iberica ed il Mediterraneo sospinge aria umida e instabile verso il Nord Italia.

Il flusso sud-occidentale dirotta una serie di fronti d'instabilità. Un impulso molto attivo, inserito in un vortice secondario collegato alla depressione iberica, determinerà un severo peggioramento già nelle prossime ore, con precipitazioni che risulteranno piuttosto diffuse ed organizzate.

Meteo Italia: TEMPORALI a raffica al Nord, CALDO AFRICANO da record al Sud

Attendendo l'ingresso del nuovo fronte, la giornata è iniziata con un tipo di tempo variabile al Nord, poi si andrà verso una fase di acuto maltempo dal pomeriggio sera. Le precipitazioni colpiranno dapprima il Nord-Ovest, in successiva estensione in serata al Nord-Est

Si potranno avere anche nubifragi sulla fascia pedemontana di Piemonte e Lombardia, ma localmente anche verso i settori alpini e prealpini del Triveneto con possibilità di grandinate. Il tempo resterà più asciutto sulla Val Padana orientale, tra est Emilia e Basso Veneto.

Meteo anomalo di maggio fra caldo, freddo polare e maltempo

Condizioni di criticità potranno aversi in montagna con possibili fenomeni di dissesto idrogeologico e locali esondazioni a valle, in considerazione di grandi quantitativi di pioggia attesi tra i settori orientali della Valle d'Aosta, l'Alto Piemonte ed il nord-ovest della Lombardia.

L'episodio di severo maltempo avrà uno strascico anche nella giornata di venerdì, soprattutto nelle prime ore della notte e al primo mattino tra Alpi ed Alta Val Padana, con parziale coinvolgimento anche della Liguria centro-orientale.

In giornata il meteo migliorerà, pur senza lasciare spazio all'affermazione di condizioni di stabilità atmosferica. Il contesto del weekend resterà quindi in sostanza invariato, con le regioni del Nord soggette a variabilità per altri impulsi instabili veicolati dalla depressione ad ovest.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

