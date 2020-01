Meteo: Transita una perturbazione. Sabato con PIOGGIA e NEVE, poi flusso Atlantico

Si pacano le velleità dell'alta pressione ormai protagonista indiscussa del meteo su gran parte del Bacino del Mediterraneo. Una temeraria perturbazione infatti, sta già attraversando l'Italia con l'intento di riportare tante nubi, un po' di PIOGGIA e anche la NEVE.

Immagini foto credit iStock.

Sopraggiunto già nel corso di venerdì, l'atteso peggioramento colpirà oggi soprattutto la fascia pianeggiante centro orientale del Nord, la Liguria di centro-levante e gran parte dell'area tirrenica. Piogge sparse dunque ci attendiamo sulla Lombardia, l'Emilia Romagna fino al basso Veneto. Piogge e anche rovesci temporaleschi colpiranno la Liguria centrale e quella di Levante, a scendere la Toscana fino al Lazio. Piovaschi sparsi inoltre saranno possibili nelle aree interne delle Marche e in Umbria.

Meteo Italia: weekend con PIOGGIA e NEVE. Novità per la prossima settimana

Attenzione anche alla neve che potrà cadere fino a quote medie sull'Appennino ligure orientale, su quello tosco emiliano e solo a quote alte sulla dorsale del Centro. Le temperature infatti non faranno registrare grossi scossoni a parte una moderata diminuzione nei valori massimi specie laddove il tempo sarà più instabile. Insomma, nonostante il meteo capriccioso non farà certo freddo per il periodo.

Il quadro meteorologico si manterrà inoltre più asciutto sui rilievi alpini e prealpini, sulla fascia adriatica centro meridionale ma anche su gran parte del Sud e sulla Sardegna dove si potrà godere anche di generose schiarite.

Meteo Italia sino al 5 Febbraio, improvvise NOVITA' verso un po' d'INVERNO

Domenica la perturbazione comincerà a perdere di energia ma sarà ancora in grado di scaricare qualche piovasco sparso sul Levante ligure, la Toscana, Il Lazio e tra il pomeriggio e la sera anche sull'area ionica del Sud dove ci attendiamo inoltre qualche temporale specie tra la Puglia e la Basilicata.

Spiccata variabilità sul resto del Paese con la comparsa di qualche banco di nebbia sulla Val Padana in particolare quella più occidentale.

Con l'inizio della nuova settimana, le correnti si orienteranno da ovest, di provenienza atlantica. Avremo dunque un tipo di tempo incerto soprattutto sui versanti tirrenici con ancora possibili piovaschi.

Ci occuperemo comunque più nel dettaglio del meteo previsto per la nuova settimana nell'articolo dedicato.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina