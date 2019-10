Meteo: torna un CALDO quasi estivo. Dinamiche e durata

L'evoluzione meteo: l'atmosfera sembra davvero volersi prendere gioco del nostro Paese. Prima ci illude con un autunno ormai dichiarato, per poi proporre un vero e proprio voltafaccia. Insomma, senza giri di parole, stiamo per entrare in una delle ormai innumerevoli fasi meteo-climatiche poco consone al calendario.

Che ci crediate o no infatti, sta per tornare un CALDO quasi estivo, anzi, su alcune zone del Paese si raggiungeranno picchi di temperature prettamente estive. Vediamo dunque di capirne la ragione e la dinamica di questo ritorno a temperature fortemente sopra media, e soprattutto quale sarà la durata di questa calda parentesi.

Evoluzione meteo: prima mite, poi autunnale. I dettagli

Tutto avrà inizio già da venerdì quando un'area di alta pressione comincerà ad avvolgere il nostro Paese riportando non solo il bel tempo, ma ovviamente anche un generale aumento delle temperature.

Ci apprestiamo in seguito a vivere un fine settimana davvero caldo per la stagione. Venti molto miti risaliranno infatti dal nord Africa, richiamati da una profonda depressione in discesa dal Regno Unito verso l'ovest del Portogallo.

E' una delle classiche situazione che si verificano anche durante il periodo estivo, che preludono alle tanto temute ondate di caldo. Ovviamente in questo frangente non arriveremo a toccare picchi di 40°C come accade nei mesi più caldi dell'anno. Tuttavia le elaborazioni matematiche non escludono che su alcuni tratti interni della Sicilia e della Sardegna si possano toccare punte anche prossime ai 30°C. Valori davvero notevole per l'ormai imminente metà di ottobre, ma non inediti, per dire, nel 2001 si toccarono anche oltre i 35°C alla fine del mese.

Ma la domanda che molti si pongono è quanto durerà questa parentesi di caldo fuori stagione. Caldo per certi versi anche piacevole, ma che esprime anomalie climatiche.

Ebbene, se tutto sarà confermato, probabilmente proprio quella profonda depressione in viaggio verso il Portogallo potrebbe rovinare i piani di questa ottobrata.

Già da martedì 15, una prima perturbazione pilotata dal vortice di bassa pressione prima citato, comincerà ad influenzare negativamente il meteo al Centro Nord, riportando nubi e piogge sparse ed un inevitabile calo termico.

Sarà probabilmente questo evento ad aprire la porta nuovamente alle correnti atlantiche in grado di riportare un quadro meteo-climatico nuovamente normale per il mese di ottobre. Attendiamo comunque conferme in merito.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

