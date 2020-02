Meteo: TERMOMETRI dal CALDO al FREDDO, anche 20 gradi in meno

E' un inverno davvero anomalo quello che stiamo vivendo sia dal punto di vista meteo ma anche da quello termico. Mancano le piogge, le nevicate e le temperature continuano a rimanere troppo miti per la stagione.

Oggi ad esempio faremo il pieno di caldo su molte regioni del Sud e sulle due Isole Maggiori. Un respiro caldo in risalita dal nord Africa porterà su queste regioni valori termici diurni anche superiori ai 20°C con picchi addirittura prossimi ai 25°C su alcuni tratti interni della Sicilia.

Ma un caldo fuori stagione avvolgerà anche molte zone del Centro. A Roma e Firenze ad esempio, la colonnina di mercurio riuscirà a salire fino a 17-18°C.

Al Nord l'aumento delle temperature si avvertirà soprattutto sui monti in quanto su molti tratti della Val Padana il mix tra nebbie e nubi basse manterrà un contesto più grigio e ovviamente più rigido.

Da domani invece, le correnti cominceranno a ruotare dai quadranti settentrionali. Tuttavia gli effetti di un cambio del clima non si avvertiranno ancora in forma evidente, anzi, sulle regioni del Nord-Ovest una temporanea fase di Fohn alpino potrebbe far schizzare i termometri verso l'alto con punte anche vicine ai 18-20°C.

Mercoledì invece, ecco che le cose cambieranno. I termometri saranno infatti destinati a crollare verso il basso praticamente su tutto il Paese. Venti freddi di Bora investiranno tutta l'ara adriatica e gran parte del Sud dove il calo termico sarà ulteriormente sollecitato da un peggioramento delle condizioni meteo.

A buttare giù i termometri sul resto del Paese ci penseranno i venti di Tramontana e di Maestrale che colpiranno ovviamente un po' tutto il versante tirrenico.

Entro mercoledì sera, a conti fatti, i valori termici perderanno fino oltre 10°C in meno rispetto a questi giorni. Tuttavia le temperature non faranno altro che rientrare all'interno della media climatologica anche se la differenza rispetto ai giorni precedenti e la tesa ventilazione, ci faranno avvertire maggiormente la sensazione di freddo.

Pubblicato da Piero Luciani

