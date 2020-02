Meteo tempestoso nord Europa, nuova perturbazione verso Italia

Il meteo peggiora. Udite, udite, torna la parola pioggia all'interno dei nostri editoriali, ma torna ovviamente anche su alcuni tratti del nostro ormai assetato Paese. La ragione va ricercata in una coraggiosissima perturbazione che già da questa sera raggiungerà una parte del Nord per poi viaggiare a grandi passi verso il Centro-Sud.

Vediamo meglio nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime 48 ore.

L'annunciata e veloce perturbazione raggiungerà tra il tardo pomeriggio e la sera le regioni del Nord Italia in particolare i settori del Nord Ovest e l'Emilia Romagna. Qui arriveranno delle piogge e qualche spruzzata di neve sull'arco alpino. Qualche fugace piovasco in tarda serata non lo escludiamo anche su alcuni tratti del Nord-Est specie sul Veneto.

Nel corso della notte il fronte d'instabilità correrà veloce verso sud tant'è che venerdì mattina lo troveremo in azione al Centro e su alcuni tratti del Mezzogiorno. Nel contempo il meteo sarà già migliorato al Nord dove il sole tornerà a splendere praticamente indisturbato.

Nel pomeriggio il meteo andrà migliorando anche sulla Toscana mentre cadrà ancora qualche pioggia in Umbria, sul Lazio e in Abruzzo. Più capriccioso invece il tempo al Sud in particolare sui comparti centro-meridionali della Puglia, sulla Basilicata, la Campania interna e l'area tirrenica della Calabria, su queste zone il brutto tempo insisterà fino a tarda sera mentre andrà migliorando su tutto il Centro.

Calano un po' le temperature al Centro-Sud ma limitatamente alle zone maggiormente interessate dalle nubi e dalle piogge.

Dopo l'atteso miglioramento previsto per la notte anche al Sud, ecco che il fine settimana si aprirà all'insegna del sole su tutto il Paese. Gli unici timidi disturbi saranno causati da qualche banco di nebbia in prima mattina sulla val Padana e da qualche nuvoletta passeggera al Nord-Est e lungo il lato adriatico.

La domenica invece potrebbe essere maggiormente insidiata dalle nubi e dalle nebbie a causa di deboli infiltrazioni d'aria più umida. Ma di questo ce ne occuperemo più nel dettaglio negli spazi dedicati al weekend.

