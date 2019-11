METEO TEMPERATURE, ancora CALDO fuori stagione nonostante maltempo

Piogge abbondanti caratterizzeranno il meteo su molte regioni d'Italia, ma questo contesto autunnale non vedrà assolutamente l'arrivo del freddo per ora. Tutt'altro, a causa di flussi di correnti meridionali che verranno a più riprese chiaramente dalle perturbazioni in serie d'origine atlantica.

Le correnti sull'Italia saranno in prevalenza di libeccio e avranno pertanto caratteristiche nel complesso miti, pur con sbalzi di temperatura legati al passaggio delle perturbazioni. Le temperature, saranno tiepide soprattutto al Centro-Sud, su valori ben al di sopra della norma.

Meteo Italia, TEMPERATURE in aumento, ecco dove e perché

Tale scenario è ben identificabile nella circolazione barica che dominerà in Europa. La cartina, riferita all'evoluzione tra il 5 ed il 6 novembre, mostra l'ampia circolazione depressionaria, con perno a ridosso del Nord Italia.

Sul lato occidentale della circolazione atlantica affonderanno correnti fresche nord-atlantiche, che porteranno temperature anche inferiori alla media sui paesi occidentali dell'Europa. L'Italia verrà a trovarsi lungo il ramo ascendente della depressione e con lo scorrimento d'aria ben più mite.

Le regioni centro-meridionali della Penisola risentiranno maggiormente di questo tepore e soprattutto lungo i versanti adriatici, dove le perturbazioni arriveranno indebolite e ci saranno più sprazzi di sereno. Oltretutto, i venti favonici in discesa dall'Appennino accentueranno il tepore nei bassi strati.

Questo contesto proseguirà quindi per tutta la prima parte della nuova settimana, con le raffiche di Garbino che in Adriatico faranno impennare le temperature a tratti fino a 25 gradi e oltre. I picchi maggiori si misureranno probabilmente sulla Puglia, mentre al Nord e sulle aree tirreniche avremo clima autunnale.

Pubblicato da Mauro Meloni

