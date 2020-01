Meteo Sud Italia: quando arrivano le piogge? Le risposte

In alcuni nostri articoli abbiamo trattato la mancanza di fasi meteo piovose per il Sud Italia. In particolare, vi sono delle zone tra Calabria e Sicilia dove non è ancora caduta una goccia d'acqua nel mese di gennaio.

Questo è un fatto grave, perché ricordiamo che tal mese è uno dei più piovosi dell'anno per il Meridione, a differenza di altre zone d'Italia.

Oltretutto, le piogge autunnali e invernali sono fondamentali per il Sud in vista delle lunghe fasi meteo calde e completamente asciutte che sono spesso presenti tra maggio e settembre.

Non è raro, infatti, che piova anche solo due o tre volte in tutta l'estate e soprattutto le alte temperature e l'insolazione pressoché totale stressa molto la vegetazione.

Di conseguenza, le fasi meteo piovose di questo periodo sono assolutamente indispensabili, ma purtroppo quest'anno latitano in parte: se nel mese di dicembre qualche fronte perturbato è riuscito a raggiungere le adriatiche e il meridione, in questo mese di gennaio purtroppo non ci sono affatto buone notizie.

Piogge per domenica/lunedì.

Piogge tra martedì e mercoledì: piovaschi qua e là, ma senza una vera perturbazione organizzata.

Qualcosa cambierà nei prossimi giorni, ma sarà una nuvolosità associata a qualche piovasco o rovescio, non a un fronte veramente organizzato, come dovremmo aspettarci.

Davide Santini

