Meteo Sud Italia: piogge e temporali in arrivo

Arriverà un po' di maltempo anche al Sud Italia: dopo una lunga fase meteo mite e stabile, tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina arriverà un impulso perturbato piuttosto intenso, rapido ma ben strutturato.

Come possiamo vedere dalla cartina, ci saranno precipitazioni abbondanti su Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, le tre aree che, stando al modello meteo LAM, dovrebbero essere le più colpite.

Ciò non toglie che siano possibili temporali anche di una certa intensità nelle altre regioni, così come non toglie che le tre aree sopracitate potrebbero ricevere piogge più o meno abbondanti rispetto a quelle viste in figura.

In questi casi, i modelli LAM tentano di stimare le precipitazioni tramite modelli previsionali ad altissima risoluzione, soltanto che il nostro paese è estremamente complesso, con un'orografia molto discontinua e può giocare a favore o sfavore il ruolo dei mari, ancora particolarmente caldi.

Quest'ultimo fattore, infatti, non visto dai modelli LAM, potrebbe essere quello che incentiva fenomeni meteo di forte intensità.

Per eventuali precipitazioni abbondanti o intense, invitiamo i lettori a consultare eventuali allerte della Protezione Civile della loro regione, che ricordo essere gli unici enti adibiti per fare ciò.

