Meteo Sud Italia e Isole Maggiori: CICLOGENESI MEDITERRANEA

In questi giorni una profonda depressione mediterranea sta condizionando il meteo delle nostre regioni meridionali e delle due Isole Maggiori: una vasta area di bassa pressione, isolata dal resto della circolazione generale atmosferica a livello europeo, condizionerà ancora per alcuni giorni il tempo nelle nostre aree meridionali.

Il meteo rimane e rimarrà piuttosto variabile, occasione di piogge e temporali anche di una certa intensità alternati però ad ampie schiarite.

Prestare attenzione a un'area compresa tra Calabria e Puglia per le giornate di giovedì e venerdì: il ramo ascendente della struttura di bassa pressione potrebbe far convergere aria molto umida e instabile in queste regioni, pertanto il consiglio che diamo è di attenersi scrupolosamente alle eventuali allerte meteo della Protezione Civile, l'unico ente adibito a emanare con ufficialità tali condizioni.

Intenso maltempo per alcune regioni del Sud, nella fattispecie quelle dell'area ionica.

Superata questa fase di maltempo, sarà possibile un periodo più stabile e mite anche per il Meridione.

