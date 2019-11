Meteo sino al 4 Dicembre, ITALIA subito Inverno con vento dall'Artico

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 4 DICEMBRE

Pare che le dinamiche meteo climatiche per i primi di dicembre si stiano pian piano delineando. I modelli matematici di previsione continuano a perseguire una strada che dovrebbe condurci ai primi, veri movimenti invernali.

Ne abbiamo parlato ripetutamente, ma è bene ricordare quel che potrebbe accadere sulla base dei comportamenti dell'atmosfera. A prescindere dai tecnicismi, spiegati in maniera approfondita in altri articoli, quel che più conta è il risultato finale. Un risultato che, nell'ottica della ridistribuzione delle competenze bariche su scala emisferica, potrebbe condurci alla prima irruzione artica di stagione.

In che modo? La minore attività depressionaria atlantica potrebbe facilitare l'elevazione dell'Alta Pressione delle Azzorre, nel frattempo posizionatasi a ridosso dell'Europa occidentale. Elevazione che ovviamente produrrebbe una spiccata ondulazione del getto d'alta quota, destinato a pescare aria fredda dal Circolo Polare Artico.

IL METEO A BREVE TERMINE

In questo momento stiamo vivendo l'ultimo serio peggioramento di una lunga serie. Serie che ha visto protagoniste assolute le depressioni atlantiche, letteralmente scatenate e capaci di creare un'ampia ferita nel cuore del Mediterraneo.

Ferita che ha costantemente richiamato aria polare marittima, con conseguenti risposte cicloniche sui nostri mari. L'ultima in ordine cronologico è quella che ci sta interessando e che sta arrecando severissimo maltempo nelle regioni Nordoccidentali (dove purtroppo si registrano criticità).

Il Vortice, in sviluppo a ridosso della Sardegna, stavolta scivolerà verso sudest coinvolgendo le regioni del Sud Italia. Dopodiché subentrerà una fase di variabilità che non dovrebbe portarci un vero e proprio miglioramento, ma appunto quella dinamicità atlantica tipica dell'autunno (ossia il transito di rapidi fronti perturbati intervallati da schiarite e momenti di bel tempo).

L'INVERNO GETTA LE FONDAMENTA

Quanto descritto in apertura getterà le basi per quello che potrebbe essere un Inverno decisamente diverso da quanto indicato dalle proiezioni stagionali.

Come detto in apertura Alte e Basse Pressioni si disporranno in modo tale da facilitare irruzioni fredde artiche verso latitudini temperate. Abbiamo già citato l'Alta delle Azzorre e l'Atlantico, ora dobbiamo citare il comparto euroasiatico laddove andrà a posizionarsi il ramo principale del Vortice Polare.

Ed è proprio questa migrazione, quindi un sostanziale spostamento dalla propria sede di appartenenza, che darà il via alla dinamica invernale.

FREDDO E NEVE A BASSA QUOTA

Nei modelli matematici di previsione mattutini scorgiamo alcuni impulsi freddi artici, capaci di raggiungere le nostre regioni laddove - chiaramente se confermati - calerebbero sensibilmente le temperature e potrebbero crearsi i presupposti per ciclogenesi profonde foriere delle prime nevicate a bassa quota. Per bassa quota intendiamo le colline del Centro Sud e le pianure del Nord Italia. Per il momento stiamo ancora ragionando nel campo delle ipotesi, ma è bene tenere presente che quanto stiamo scrivendo da giorni - ovvero le dinamiche a carico del Vortice Polare - potrebbero effettivamente condizionare pesantemente la stagione invernale. Nel bene e nel male.

IN CONCLUSIONE

Continueremo a monitorare la situazione e a trattare l'evoluzione con dovizia di particolari. Ma dobbiamo essere consapevoli che le dinamiche atmosferiche in atto sono estremamente complesse e non sarà per nulla facile capirne il significato. Fin tanto che non arriveranno chiari segnali anche dai modelli stagionali.

Pubblicato da Ivan Gaddari

