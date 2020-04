Meteo sino al 29 Aprile: Alta Pressione, poi peggioramento

METEO SINO AL 29 APRILE 2020, ANALISI E PREVISIONE

Il vortice di bassa pressione, dopo l'insistita azione per più giorni a ridosso delle due Isole Maggiori, tende ad indebolirsi vistosamente e traslare finalmente verso levante, spianando così la strada all'espansione di un campo anticiclonico. Ora il minimo di bassa pressione, decisamente svuotato d'energia, si è portato sullo Ionio Meridionale.

Residua instabilità si fa sentire ancora al Sud Italia dove viene richiamata aria fresca in quota che facilita la formazione di temporali diurni. Sul resto della Penisola l'affermazione del bel tempo è già convincente, grazie alla progressiva espansione dell'anticiclone dall'Europa Occidentale, con massimi di pressione tra il Regno Unito e la Francia.

Meteo Italia al 4 maggio, due le ipotesi: CALDO E NUBIFRAGI

L'espansione dell'anticiclone abbraccerà presto tutta l'Italia. Come effetto del ritorno dell'anticiclone, avremo abbondante soleggiamento con le temperature che aumenteranno progressivamente giorno dopo giorno. E' previsto il ritorno di un po' di caldo ed ancora una volta saranno maggiormente coinvolte le regioni settentrionali.

Meteo fine aprile e Primo Maggio, con nuova ondata di PIOGGIA e TEMPORALI

DA DOMENICA NUOVE INFILTRAZIONI INSTABILI, POI METEO MOVIMENTATO

Tra il 24 ed il 25 aprile si svilupperanno importanti manovre sul Nord Europa, con il graduale affondo di una saccatura polare tra Scandinavia, Russia, nazioni baltiche e poi parte del Centro-Est Europa. Un parziale cedimento barico si manifesterà anche sull'Italia entro domenica, con tempo che mostrerà qualche insidia per infiltrazioni d'aria fredda in quota.

Meteo weekend fra SOLE e CALDO in aumento. Ma non durerà

Nei primi giorni della prossima settimana si andrà a confermare una sostanziale palude barica sull'Italia, di cui potrebbe approfittare una saccatura atlantica, attesa protendersi fin sul Mediterraneo Centrale da martedì 28 aprile, in quanto non troverà alcuna resistenza da parte dell'anticiclone.

Avremo così una nuova fase instabile, localmente perturbata, sull'Italia, in quanto si andrà a costruire una nuova depressione, che determinerebbe una fase turbolenta con temperature di nuovo in flessione. Il meteo farà le bizze con condizioni ideali per violenti temporali, a causa di contrasti termici esplosivi. L'instabilità potrebbe persistere sino addirittura al ponte del Primo Maggio.

METEO VENERDI' 24 APRILE, ULTIMI DISTURBI TRA CALABRIA ED ISOLE

Atteso tempo quasi ovunque più stabile e soleggiato pur con strascichi d'instabilità tra bassa Calabria ed Isole Maggiori dove potranno aversi brevi ed isolati acquazzoni temporaleschi nelle ore pomeridiane, principalmente sulle aree interne a ridosso dei rilievi. I fenomeni più intensi riguarderanno la Sicilia sud-orientale.

METEO WEEKEND, SOLE PREVALENTE E QUALCHE INSIDIA DOMENICA

Il fine settimana inizierà all'insegna di condizioni di tempo stabile con clima caldo, sebbene non mancheranno alcuni annuvolamenti in sviluppo in prossimità dei rilievi alpini e lungo la dorsale appenninica, ma senza alcuna conseguenza. Qualche nube raggiungerà le coste liguri e toscane, dalla sera anche la Sardegna meridionale per l'approssimarsi di un'area d'instabilità.

Nella giornata di domenica infiltrazioni di aria più fresca dai quadranti settentrionali potrebbero dar luogo ad una certa intensificazione dell'instabilità a ridosso dei rilievi montuosi alpini e prealpini, con locali sconfinamenti sulle alte pianure del Nord-Est. Inoltre ci saranno anche interferenze instabili di natura afro mediterranea sulle Isole Maggiori, con qualche debole piovasco.

RITORNO DEL CALDO, SOPRATTUTTO IN VAL PADANA

Già da venerdì la colonnina di mercurio si potrà spingere fino a punte di 23-24 gradi sulla Val Padana. Le temperature saranno ben più contenute tra estremo Sud ed Isole Maggiori, zone ove permarrà una residua variabilità. Il caldo si intensificherà ulteriormente nel corso del weekend, stavolta in tutta Italia.

Le temperature più elevate, nel corso del fine settimana, sono però attese ancora una volta sul Nord Italia, dove sulle pianure tra Emilia e basso Triveneto potranno toccarsi punte attorno ai 25 gradi. Sul Centro Italia si viaggerà attorno ai 21-24 gradi. Già domenica lievi flessioni termiche si potranno avere al Nord e lungo il medio-alto versante adriatico, oltre che sulle Isole Maggiori.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'evoluzione meteo per l'inizio della nuova settimana potrebbe vedere l'ulteriore cedimento dell'anticiclone, con tendenza a peggioramento più marcato da martedì per un probabile fronte perturbato atlantico. La probabile genesi di una nuova depressione mediterranea andrebbe a determinare un guasto meteo importante, con ripercussioni sino al successivo weekend.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

