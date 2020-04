Meteo sino al 28 aprile: ciclone va via e torna l'alta pressione, per poco

METEO SINO AL 28 APRILE 2020, ANALISI E PREVISIONE

Si trova ancora incastrata sul basso Mediterraneo la depressione responsabile del maltempo di questi giorni su molte regioni d'Italia. Il minimo ciclonico si trova ancora collocato tra Isole Maggiori e coste nord-africane, alimentato dall'ulteriore apporto di un nucleo vorticoso arrivato dalla Penisola Iberica.

Le condizioni meteo restano ancora compromesse, con maltempo che però tende a localizzarsi il Sud e le Isole Maggiori. La spirale della depressione si inizia a restringere ed il Nord Italia risente maggiormente dell'influenza del forte anticiclone presente sull'Europa Centro-Settentrionale, favorendo il ripristino di condizioni meteo più stabili.

Ora la depressione mediterranea, non più alimentata da ulteriori rifornimenti perturbati, tenderà progressivamente a riassorbirsi ed è finalmente destinata a spostarsi già giovedì verso levante, dopo essere rimasta per più giorni arenata tra le due Isole Maggiori e le vicine coste nord-africane. In tal modo si aprirà la strada per l'espansione dell'anticiclone verso tutta l'Italia.

ANTICICLONE, MA DA FINE WEEKEND NUOVE INFILTRAZIONI INSTABILI

Si conclude la fase perturbata su parte dell'Italia. Le piogge, localmente abbondanti, hanno rappresentato una risorsa preziosa dopo la siccità che ha caratterizzato l'ultimo periodo. L'alta pressione favorirà dunque il ritorno, nella seconda parte della settimana, di una fase temporaneamente più stabile, soleggiata e molto mite sui Paesi alpini e sul Mediterraneo centrale.

Una certa instabilità atmosferica si limiterà ad insistere sulle regioni più meridionali dell'Italia, mentre il sole prevarrà altrove con temperature in aumento. Tra il 24 ed il 25 aprile si svilupperanno importanti manovre sul Nord Europa, con il graduale affondo di una saccatura polare tra Scandinavia, Russia, nazioni baltiche e poi parte del Centro Europa.

Un parziale cedimento barico si manifesterà anche sull'Italia entro domenica, con tempo che tornerà a mostrarsi più instabile per infiltrazioni d'aria fredda in quota. Nei primi giorni della prossima settimana si andrà a confermare una sostanziale palude barica sull'Italia, di cui potrebbe approfittare una saccatura atlantica, attesa protendersi fin sul Mediterraneo Centrale da martedì 28 aprile.

METEO GIOVEDI' 23 APRILE, TEMPORALI AL SUD ITALIA ED ISOLE

Il maltempo andrà a localizzarsi tra le regioni meridionali e la Sicilia, con precipitazioni che risulteranno più significative tra Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia centro-orientale, senza escludere locali grandinate nelle ore centrali del giorno. Rovesci sparsi si avranno anche sull'interno della Sardegna. La tendenza sarà verso fenomeni più intermittenti e localizzati.

Il bel tempo tenderà ad affermarsi sul Centro Italia, a parte addensamenti pomeridiani che potranno culminare in brevi acquazzoni su parte delle zone interne tra Basso Lazio, Abruzzo e Molise. Non esclusa la possibilità di qualche rovescio fin su Roma. Il sole dominerà al Nord, grazie all'anticiclone europeo in rinforzo.

METEO IN MIGLIORAMENTO, CON SOLE PREVALENTE SINO AL WEEKEND

Ci avvieremo verso il finire della settimana con tempo quasi ovunque più stabile nella giornata di venerdì, pur con strascichi d'instabilità all'estremo Sud e sulle Isole Maggiori dove potranno aversi brevi ed isolati temporali nelle ore pomeridiane, principalmente sulle aree interne a ridosso dei rilievi. I fenomeni si attenueranno rapidamente entro sera.

L'avvio del weekend vedrà confermarsi condizioni di tempo stabile con clima caldo, mentre proprio nella giornata di domenica infiltrazioni di aria più fresca dai quadranti settentrionali potrebbero dar luogo ad una certa intensificazione dell'instabilità a ridosso dei rilievi montuosi. Inoltre ci saranno anche interferenze instabili di natura afro mediterranea sulle Isole Maggiori.

RISALITA DELLE TEMPERATURE A PARTIRE DAL CENTRO-NORD

Il termometro risalirà la china a partire dal Nord e dal medio-alto versante tirrenico. Poi ci sarà più tepore un po' su tutta Italia, con temperature più elevate in Val Padana orientale dove si potrebbero raggiungere e localmente superare i 25 gradi verso il weekend. Il maggiore riscaldamento diurno favorirà però la formazione di temporali, attesi per domenica sulle maggiori zone montuose.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il ritorno dell'anticiclone sarà garante discreto per il weekend del 25 aprile, anche se con nuove infiltrazioni instabili in agguato che potrebbero arrecare disturbo. L'evoluzione meteo per l'inizio della nuova settimana potrebbe vedere l'ulteriore cedimento dell'anticiclone, con tendenza a peggioramento più marcato da martedì per un probabile fronte perturbato atlantico.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

