Meteo sino al 27 aprile: dai temporali all'anticiclone, ma sarà solo tregua

METEO SINO AL 27 APRILE 2020, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia è in balia di un vortice di bassa pressione che ha messo radici sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Il minimo ciclonico si trova collocato tra Isole Maggiori e Mar Ionio e verrà ulteriormente alimentato dall'apporto di un vortice secondario che avanza dal Mediterraneo Occidentale.

In questo modo la depressione avrà ancora parecchia energia da spendere in termini di maltempo sull'Italia del Centro-Sud, sede di una depressione dove confluiscono masse d'aria diverse, quelle di estrazione afromediterranea e le infiltrazioni più fredde che sono invece richiamate dalle regioni balcaniche.

Meteo tendenza weekend 25 Aprile, cambio di evoluzione. Aggiornamenti

Le temperature sono nettamente calate, complice il maltempo. Sul Nord Italia la situazione meteo è in rapido miglioramento, in quanto inizierà ad affacciarsi l'anticiclone continentale, con massimi posizionati sulla Penisola Scandinava, che nel frattempo è atteso in progressivo rinforzo su gran parte dell'Europa Centro-Occidentale.

Meteo con PIOGGE e TEMPORALI. Italia in balia di un VORTICE per giorni

VORTICE MEDITERRANEO DURO A MORIRE, LENTO MIGLIORAMENTO

Il tempo si manterrà turbolento anche a metà settimana al Centro-Sud, per l'insistita azione del vortice ciclonico ancora posizionato tra Isole Maggiori e Tirreno. Le condizioni peggiori le ritroveremo al Sud e sulle Isole. Da giovedì però il vortice inizierà a perdere forza e a riassorbirsi, così da facilitare il ritorno a condizioni meteo più stabili.

In prossimità del weekend, il bel tempo si farà ancora più deciso, con l'anticiclone sempre più saldo. Resterà la possibilità ancora di qualche temporale pomeridiano al Sud, per via di ulteriori interferenze d'aria fresca in quota. Le temperature subiranno un generale aumento e torneranno a salire oltre la norma grazie al diffuso soleggiamento.

Il nuovo dominio anticiclonico non sarà così forte e potrebbe lasciare poi spazio a nuove infiltrazioni d'aria instabile. Già da domenica, l'alta pressione subirà una parziale erosione a causa della discesa d'aria fredda verso i Balcani, in seno ad una saccatura sull'Europa Centro-Orientale. Si potrebbero creare così i presupposti per una nuova fase instabile, più evidente ad inizio settimana.

METEO MERCOLEDI' 22 APRILE, MALTEMPO SU PARTE DEL CENTRO-SUD

La depressione sulle Isole Maggiori verrà alimentata da nuovi apporti perturbati da ovest. Ne deriverà meteo ancora compromesso sulle regioni meridionali, dove risaliranno rovesci e temporali anche forti tra Campania, Calabria tirrenica e Puglia centro-meridionale. Forte instabilità anche sulle Isole Maggiori, con rovesci più intensi sui settori nord sia della Sardegna che della Sicilia.

Piogge le ritroveremo anche su parte del Centro Italia, tra Lazio e Abruzzo. Qualche piovasco risalirà fin sul sud delle Marche, la bassa Toscana e l'Umbria meridionale, mentre più a nord avremo tempo asciutto. Il tempo sarà soleggiato al Nord, a parte annuvolamenti sulla cerchia alpina e prealpina centro-occidentale. Non si esclude qualche residuo fenomeno sulle Alpi Marittime.

METEO IN MIGLIORAMENTO, QUALCHE ACQUAZZONE AL SUD

Giovedì il maltempo andrà a localizzarsi tra il Sud e la Sicilia, con precipitazioni più significative tra Puglia, Lucania e alta Calabria ionica. Inizialmente ci saranno delle residue piogge sul medio versante adriatico e sulla Sardegna centro-orientale, mentre sul resto del Centro Italia avremo ampie schiarite, a parte addensamenti con scrosci di pioggia isolati più probabili in Appennino.

Il sole dominerà su tutto il Nord, grazie all'ulteriore affermazione dell'anticiclone che poi venerdì si estenderà a gran parte d'Italia, garantendo condizioni più stabili e soleggiate quasi ovunque. Qualche locale acquazzone sarà infatti possibile nelle ore più calde solamente sulle zone interne della Sardegna, della Sicilia orientale e lungo l'Appennino Meridionale.

TEMPERATURE IN RISALITA IN SETTIMANA

In una prima fase, la presenza vortice favorirà clima più consono al periodo primaverile, anche considerando le previste infiltrazioni d'aria più fredda da est. Solo da giovedì il termometro risalirà la china a partire dal Nord e dal medio-alto versante tirrenico. Poi ci sarà più tepore un po' su tutta Italia, con temperature più elevate in Val Padana orientale dove si potrebbero superare i 25 gradi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Ci sarà il ritorno dell'anticiclone, che potrebbe garantire tempo discreto per il weekend del 25 aprile, anche se con nuove infiltrazioni instabili in agguato che potrebbero arrecare disturbo. L'evoluzione meteo per l'inizio della nuova settimana potrebbe vedere l'ulteriore cedimento dell'anticiclone, con tempo maggiormente instabile al Centro-Nord.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

- Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina