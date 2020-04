Meteo sino al 26 aprile: PIOGGIA e TEMPORALI per più giorni sull'Italia

METEO SINO AL 26 APRILE 2020, ANALISI E PREVISIONE

Il maltempo è entrato decisamente nel vivo sull'Italia in quest'avvio di settimana, con l'approfondimento di una depressione mediterranea con fulcro tra le coste algero-tunisine e le due Isole Maggiori. Il sistema frontale associato tende a portare maltempo su gran parte dello Stivale e più direttamente avrà riflessi al Centro-Sud.

Si è invece spostato verso il Mediterraneo l'anticiclone africano che dominava in precedenza. L'Italia è quindi sede di una depressione dove confluiscono masse d'aria diverse, quelle di estrazione afromediterranea e le infiltrazioni più fredde che sono invece richiamate dall'Europa Orientale.

STOP caldo anomalo. TEMPERATURE in imminente brusco calo con la PIOGGIA

Complice il maltempo, le temperature sono in netta flessione anche di 6-8 gradi, verso valori prossimi alla media del periodo. I flussi più freschi da est contribuiranno a mantenere il clima fresco anche nei giorni e soprattutto manterranno molto energica la depressione mediterranea, che darà pertanto origine ad una lunga fase instabile-perturbata.

Vortice mediterraneo ad inizio settimana: MALTEMPO su parte d'Italia

TENACE VORTICE MEDITERRANEO, MIGLIORA DOPO META' SETTIMANA

L'area depressionaria, posizionata tra Baleari e mari meridionali italiani, si alimenterà proprio dalla confluenza dell'aria mite afromediterranea con quella più fredda richiamata dall'Est Europa. Ulteriori ammassi perturbati verranno così rigenerati da ovest e andranno a colpire l'Italia, in particolare il Centro-Sud verso metà settimana.

A complicare il quadro, ci saranno i contrasti derivanti da ulteriori contributi d'aria fredda provenienti dall'Europa dell'Est. Non è atteso il ritorno del freddo, ma quanto meno le temperature quasi estive, avute nell'ultima settimana, diverranno un ricordo. L'aspetto meteo più saliente sarà il periodo favorevole alle piogge, dopo una lunga fase abbastanza siccitosa.

A seguito dello spostamento del minimo di pressione verso il Basso Ionio, il grosso del maltempo si localizzerà sulle regioni meridionali ed insulari, oltre a parte dei versanti adriatici. Solo da venerdì si dovrebbe affermare un miglioramento più netto, anche se l'anticiclone non sarà così forte e potrebbe lasciare poi spazio a nuove infiltrazioni d'aria instabile.

METEO MARTEDI' 21 APRILE, CONDIZIONI COMPROMESSE SULL'ITALIA

Una configurazione depressionaria ad occhiale influenzerà negativamente il meteo sull'Italia. Un primo minimo, atteso sul Basso Tirreno, determinerà maltempo con piogge diffuse al Sud e sulla Sicilia, ma anche su regioni centrali interne ed adriatiche. Nuove precipitazioni colpiranno anche la Sardegna, per nuovi impulsi perturbati legati all'altro minimo di pressione sulle Baleari.

Ci sarà meteo brutto anche su parte del Nord, con precipitazioni tra Emilia Romagna, Liguria e Piemonte, mentre il tempo sarà più asciutto sul resto del Settentrionale e soprattutto sul Triveneto. Variabilità indugerà sul medio-alto versante tirrenico, con qualche occasionale precipitazione intermittente ma in forma più debole.

MALTEMPO DURO A MORIRE AL CENTRO-SUD

Una nuova recrudescenza perturbata si avrà mercoledì soprattutto sulle regioni centrali, dove i fenomeni potranno essere più intensi e a carattere di rovescio o temporale. Piogge sparse insisteranno anche al Sud e sulle Isole, senza escludere locali rovesci temporaleschi di una certa consistenza.

Andrà meglio al Nord, salvo fenomeni in Romagna, sull'Appennino Emiliano e sull'ovest del Piemonte. Giovedì il maltempo andrà a localizzarsi tra il Sud e la Sicilia, con precipitazioni anche intense sull'isola. Inizialmente ci saranno delle residue piogge sul medio versante adriatico e sulla Sardegna orientale, mentre altrove si affermeranno ampie schiarite.

FASE CLIMATICA PIU' TIPICAMENTE PRIMAVERILE

Le temperature sono in flessione, per via del maltempo. L'insistenza del vortice favorirà clima più consono al periodo primaverile, anche considerando le previste infiltrazioni d'aria più fredda da est. Solo tra giovedì e venerdì il termometro risalirà la china a partire dal Nord e dal medio-alto versante tirrenico.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Dopo metà settimana il vortice inizierà a perdere energia e traslare verso est, con generale miglioramento meteo a parte residua instabilità sulle regioni meridionali. Ci sarà il ritorno dell'anticiclone, che potrebbe garantire tempo discreto per il weekend del 25 aprile, anche se con nuove infiltrazioni instabili in agguato che potrebbero arrecare disturbo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

