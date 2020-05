Meteo sino a metà mese: tra FORTE MALTEMPO e ondata di CALDO AFRICANO

METEO SINO AL 15 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Si è appena insediato l'anticiclone africano sull'Itala, ma ci avviamo verso un cambiamento meteo di grande portata che coinvolgerà l'Italia, ma anche l'Europa. Aria più calda è richiamata verso la nostra Penisola da una depressione che si sta approfondendo sulla Spagna e che tenderà ad avanzare verso levante.

Grandi manovre si stanno generando non solo sul comparto occidentale europeo, ma anche sull'estremo nord del Continente dove sta iniziando ad incanalarsi aria molto fredda artica, attualmente tra Islanda e Penisola Scandinava ma che nelle prossime 24 ore sfonderà verso Regno Unito e Mare del Nord.

METEO estremamente raro da vedersi, evoluzione incredibilmente esplosiva

La saccatura d'aria fredda artica punterà verso sud, andando così ad interagire con la depressione atlantica, in intensificazione nel suo avvicinamento verso l'Italia. Il peggioramento vero e proprio farà ingresso alla fine di domenica. Le correnti fredde si addosseranno alle Alpi, senza però traboccare direttamente verso l'Italia. Da tale scenario si innescheranno contrasti termici imponenti.

Meteo prossima settimana sull'Italia, tra NUBIFRAGI e sbalzi termici shock

METEO PROSSIMA SETTIMANA TURBOLENTO, DAI TEMPORALI ALL'AFRICA

Il nostro Paese risulterà in parte coinvolto dal peggioramento molto forte, derivante dal contrasto dell'aria fredda con il flusso più caldo africano. Dalla sera di domenica il tempo andrà quindi nettamente deteriorandosi con il maltempo che inizierà a farsi sentire sulle regioni di Nord-Ovest e la Sardegna, per l'approssimarsi del ramo attivo di un impulso perturbato dalla Francia.

Sarà questo sistema frontale a determinare uno sconquasso meteo ad inizio settimana, ponendo bruscamente fine al periodo stabile anticiclonico. Il fronte perturbato sarà veicolato in seno al vortice di bassa pressione che avanzerà dalla Penisola Iberica verso il Nord Italia. Allo stesso tempo, masse d'aria artica si metteranno in moto verso il Centro Europa.

Si andrà così a creare un vero e proprio scompiglio atmosferico, con aria fredda in addossamento alle Alpi che contrasterà con quella molto più calda preesistente. Inutile dire che potrebbero venirsi a creare condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali a grappolo e possibili supercelle con associati fenomeni anche estremi, fino a grandine e potenzialmente anche locali fenomeni vorticosi.

Tra martedì e mercoledì il maltempo lascerà spazio a spiccata variabilità sul Nord Italia, con piogge e temporali sparsi. Sul resto d'Italia si farà gradualmente di nuovo più incisiva la risalita dell'anticiclone africano, con temperature destinate a salire notevolmente a metà settimana. Sarà coinvolto il Centro-Sud, con punte di oltre 35 gradi sulle Isole Maggiori ed il Sud Peninsulare.

METEO DOMENICA 10 MAGGIO, FORTI TEMPORALI DALLA SERA

Ci sarà iniziale variabilità su parte del Centro-Sud per il transito della modesta perturbazione afromediterranea, con qualche debole piovasco mattutino più probabile tra Basso Lazio, Campania, Molise e Puglia centro-settentrionale. In giornata qualche temporale è atteso su Alpi e Prealpi, con molte nubi anche in Val Padana dove tuttavia non sono inizialmente attesi fenomeni di rilievo.

Maggiori aperture del cielo domineranno tra Basso Veneto ed Emilia Romagna. Il tempo subirà un fortissimo peggioramento verso sera sulla Sardegna e su parte del Nord-Ovest, con piogge e temporali che diverranno anche forti nella notte, associati a rischio di nubifragi e locali grandinate. Qualche pioggia arriverà, nel corso della notte, anche sull'Alta Toscana.

AVVIO SETTIMANA CON MALTEMPO FORTE E RISCHIO NUBIFRAGI

Avremo meteo decisamente pessimo al Nord fin da lunedì mattina, con piogge e temporali di forte intensità, accompagnati anche da possibili grandinate specie su aree padane a nord del Po. Forte maltempo interesserà anche la Liguria, poi dal pomeriggio fenomeni in attenuazione e graduali aperture a partire dal Piemonte e dal Ponente Ligure.

Rovesci localmente temporaleschi colpiranno anche la Toscana, specie settentrionale, mentre fenomeni più intermittenti sono attesi sul resto del Centro Italia, tra Umbria, Lazio e Marche. Al Sud avremo nubi innocue, salvo qualche isolato piovasco sulla Campania. Migliorerà in Sardegna. Per martedì ci sarà variabilità al Nord e sull'Appennino, con qualche rovescio sparso.

CROLLO TERMICO COL MALTEMPO SOLO SU PARTE D'ITALIA

Per domenica si avrà il picco del caldo prima dei temporali, con locali punte di 26-28 gradi in alcune aree della Val Padana centro-orientale e sulle Isole Maggiori. Picchi anche superiori in Sicilia. Ad inizio settimana le temperature caleranno vertiginosamente soprattutto al Nord Italia, per il maltempo. Le temperature resteranno ancora alte al Sud, dove insisteranno flussi meridionali.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Attorno a metà settimana l'anticiclone africano che potrebbe tornare a spingere sull'Italia, convogliando aria ancora più rovente di matrice sahariana, complice una nuova depressione posizionata sull'Iberia. Il clima si farà molto caldo per il periodo, con temperature attese impennarsi ben oltre i 30 gradi e picchi oltre i 35 gradi tra il Sud e le due Isole Maggiori.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

Pubblicato da Mauro Meloni

