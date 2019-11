Meteo sino 9 Novembre: serie di perturbazioni verso l'Italia. MALTEMPO a tratti

METEO SINO AL 9 NOVEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Un'intensa fase di maltempo sta colpendo l'Italia, con piogge abbondanti su parte del Nord e le regioni tirreniche. Questa è la riscossa di un autunno che finora era stato decisamente anonimo: l'ottobre che ci siamo lasciati alle spalle non ha mai riservato uno scenario favorevole alle classiche piogge stagionali.

Meteo Italia: Autunno pieno, ecco le super piogge

Le perturbazioni atlantiche hanno ora finalmente il via libera per transitare verso l'Italia, apportando situazioni frequenti di maltempo con piogge a tratti localmente intense. Il flusso atlantico appare molto energico, fino alle nostre latitudini, e risulta governato un'ampia circolazione di bassa pressione posizionata sull'Europa Occidentale.

Arriveranno così ulteriori perturbazioni cariche di pioggia. Siamo dinanzi alla prima fase di vero autunno mediterraneo, con l'Italia finalmente colpita da perturbazioni a raffica con maltempo soprattutto sulle regioni di ponente. Le regioni adriatiche centro meridionali e l'estremo Sud risulteranno invece più al riparo grazie alla dorsale appenninica, con correnti tiepide di Garbino.

Meteo Alpi: finalmente le prime FORTISSIME NEVICATE

NUOVA SETTIMANA DAL METEO ANCORA INSTABILE E AUTUNNALE

Il treno di perturbazioni continuerà ad investire l'Italia anche nei primi giorni della settimana, con solo brevi intervalli. Ci attende una fase piovosa, ma anche abbastanza mite, visti gli afflussi di correnti meridionali o a tratti occidentali molto umide. Le temperature, saranno tiepide soprattutto al Centro-Sud, su valori al di sopra della norma specie sui versanti adriatici.

Meteo lunedì, via una PERTURBAZIONE ma si avvicina una nuova. Altra pioggia

Non ci sarà più l'anticiclone a far da muro alle perturbazioni, tanto che l'Italia sarà il principale bersaglio. Le stesse perturbazioni risulteranno a tratti, in quanto troveranno linfa vitale grazie alle tiepide acque del Mar Mediterraneo. Questo contesto instabile-perturbato si preannuncia duraturo, in quanto pare essersi definitivamente aperta la strada alle perturbazioni atlantiche.

Visto questo tipo di circolazione, le ulteriori fasi di maltempo coinvolgerà più direttamente le regioni centro-settentrionali dell'Italia ed in particolare il lato tirrenico. Il clima sarà come detto abbastanza mite, ma sulle aree colpite dal maltempo le temperature rimarranno più basse, di stampo pienamente autunnale. Ci sarà occasione per nevicate sulle Alpi, a quote medio-alte.

METEO AVVIO SETTIMANA, MOVIMENTATO PER PERTURBAZIONI A RAFFICA

Si avrà una temporanea fase interlocutoria per lunedì e potremmo definirla una breve tregua, con il fronte perturbato domenicale che si trasferirà verso il Sud con precipitazioni più diffuse sulle aree tirreniche, anche a carattere di rovescio o temporale. Tendenza a graduale attenuazione dei fenomeni.

Sul resto d'Italia il tempo sarà migliore, salvo variabilità con piovaschi sui settori tirrenici e sul Friuli. Seguiranno nuove precipitazioni dal pomeriggio su Alpi Occidentali e poi tra Liguria di Levante ed Alta Toscana per l'avvicinarsi di un nuovo fronte. Dalla notte peggiora anche in Lombardia con precipitazioni sparse.

Nella giornata di martedì il nuovo impulso perturbato atlantico interesserà soprattutto le regioni tirreniche centro-settentrionali, l'Alta Campania, la Sardegna occidentale ed il Triveneto, con piogge e rovesci sparsi, ancora più intensi tra Lazio e Campania. Per mercoledì il grosso delle precipitazioni si porterà al Sud, mentre altrove avremo una breve pausa con spiccata variabilità.

TEPORE SUI VERSANTI ADRIATICI, PER VENTI DI CADUTA

Correnti sud-occidentali contribuiranno a mantenere le temperature molto miti principalmente al Centro-Sud. Questo contesto proseguirà per gran parte della nuova settimana, con le raffiche di Garbino che in Adriatico faranno impennare le temperature fino a 25 gradi e oltre. Sulle aree colpite dal maltempo le temperature rimarranno più basse, di stampo maggiormente autunnale.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nella seconda parte della settimana osserveremo poche variazioni, con il probabile transito di nuove perturbazioni atlantiche. Altre piogge a fasi alterne coinvolgeranno gran parte d'Italia fino alla fine della settimana. Si conferma una prima decade di novembre favorevole alle grandi piogge atlantiche, mentre per il momento il freddo rimarrà ancora lontano.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina