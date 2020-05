Meteo sino 8 Maggio: stop temporali, arriva l'Anticiclone con il CALDO dal Sahara

METEO SINO ALL'8 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Un campo di alta pressione subtropicale sta risalendo verso la Penisola Iberica e la Francia, mentre l'Italia risente ancora di correnti un po' più fresche e instabili nord-occidentali, convogliate da una depressione che sta spostando il proprio fulcro sulla Penisola Scandinava. Ulteriori impulsi instabili lambiscono le Alpi, ma via via in modo meno incisivo.

Stiamo infatti assistendo graduale risalita di latitudine del flusso atlantico che andrà così ad incidere meno sulle condizioni meteo in Italia. Tale scenario si verifica a seguito dell'espansione anticiclone sull'Europa Occidentale, che contribuisce pertanto a porre fine, già da domenica 3 maggio, alla scorribanda di perturbazione dirette verso le Alpi.

Per tutto il weekend permarrà ancora una circolazione di correnti relativamente fresche in quota da nord-ovest, che potranno favorire dei locali temporali diurni in montagna, anche lungo l'Appennino Centro-Meridionale soprattutto domenica. La stabilità entrerà a pieno regime in avvio di settimana, momento tra l'altro dell'inizio della fase 2 che quindi coinciderà con bel tempo quasi ovunque.

PROSSIMA SETTIMANA ITALIA CONTESA FRA CALDO E CORRENTI FRESCHE

Le propaggini del cupolone anticiclonico nord-africano si faranno sentire anche sull'Italia all'inizio della nuova settimana, portando un deciso innalzamento termico soprattutto lungo le aree tirreniche e al Nord. Lievi interferenze d'aria fresca riguarderanno invece i settori adriatici e il Sud, con qualche ultimo episodio d'instabilità.

L'anticiclone africano, pressato da una depressione in Atlantico, non tarderà però a traslare verso est e coinvolgere più direttamente la nostra Penisola. La fiammata calda, dapprima sull'Ovest Europa, interesserà con forza anche l'Italia tra martedì 5 e mercoledì 6 Maggio. Il caldo si farà intenso soprattutto i versanti occidentali e la Sardegna, poi anche al Sud ed in Sicilia.

Non sembrano però realizzarsi le condizioni per un dominio duraturo di quest'anticiclone, in quanto un vortice d'aria fresca sull'Europa Centro-Orientale affonderà verso i Balcani e in parte sull'Italia tra il 7 e l'8 maggio, facendo affluire correnti settentrionali che scalzeranno il caldo africano. Quest'irruzione fresca potrebbe anche tradursi anche in un'ondata temporalesca.

Tale evoluzione mantiene però ancora un elevato indice d'incertezza, tanto che non si esclude che il caldo africano possa resistere un po' più a lungo perlomeno all'estremo Sud e sulle Isole Maggiori. Si può però dire che l'Italia si troverà contesa tra masse d'aria diversa e quindi esposta a tempo a tratti instabile, con possibilità anche di fenomeni temporaleschi localmente di forte intensità.

METEO DOMENICA 3 MAGGIO, TEMPORALI ATTESI IN APPENNINO

In avvio di giornata avremo il transito di un ultimo fronte più debole che lambirà inizialmente le Alpi Occidentali con qualche precipitazione soprattutto sui confini. Variabilità si avrà anche sul resto delle aree alpine, poi l'anticiclone avrà la meglio e le schiarite prenderanno decisamente il sopravvento.

Addensamenti al mattino si avranno anche in Romagna con qualche rovescio, poi in miglioramento. Spiccata variabilità è attesa sulle regioni centro-meridionali adriatiche e dorsale appenninica con qualche acquazzone temporalesco, specie al pomeriggio, più consistente tra entroterra campano e Lucania. Piovaschi interesseranno localmente anche la parte tirrenica meridionale della Calabria.

AVVIO SETTIMANA DAL METEO PIU' STABILE

Nella giornata di lunedì il bel tempo si affermerà su tutta Italia, con scarsi annuvolamenti sulle Alpi Centro-Orientali tra pomeriggio e sera. Eventuali locali precipitazioni risulteranno limitate ai settori di confine. Non si avranno particolari variazioni meteo per martedì, a parte qualche addensamento sul Nord-Est e annuvolamenti di tipo basso in aumento sulla Liguria.

ARRIVA IL PRIMO VERO CALDO DELLA STAGIONE

I flussi d'aria calda si faranno sentire inizialmente soprattutto al Nord, Toscana e Sardegna, mentre sulle aree adriatiche permarranno correnti un po' più fresche. Da martedì entrerà maggiormente nel vivo la fiammata africana, che potrebbe investire più direttamente il Centro-Sud e le due Isole Maggiori, con picchi termici anche superiori ai 30 gradi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nella seconda parte della prossima settimana l'Italia sarebbe vulnerabile a intrusioni di nuove masse d'aria instabili, che apporterebbero condizioni ideali per temporali anche intensi, sebbene distribuiti in modo non omogeneo. L'anticiclone africano tenterà di resistere almeno parzialmente, sebbene messo alle corde da una depressione da ovest e dall'aria fredda da nord.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

