Meteo sino 24 Maggio: VORTICE impatta con VIOLENTI TEMPORALI. Poi la svolta

METEO SINO AL 24 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Irrompe la goccia fredda dal Mediterraneo Occidentale, con un nuovo guasto meteo che stavolta andrà ad interessare gran parte della Penisola a suon di temporali. Le condizioni sono già in peggioramento sulla Sardegna e parte del Centro Italia, con l'anticiclone africano che va cedendo e traslando verso levante.

Non avremo così una Penisola nettamente divisa in due e soprattutto il caldo africano residuo, ancora presente al Sud, verrà spazzato via dall'intrusione d'aria più fresca. La diminuzione termica si farà marcata a seguito del sopraggiungere del vortice foriero di temporali, con anche 10 gradi in meno.

Meteo: Vortice di TEMPORALI all'assalto, e poi? Anticiclone ci proverà, ma...

Il minimo depressionario transiterà lentamente sull'Italia centro meridionale tra martedì e mercoledì, con associate condizioni di marcata instabilità. Nonostante andrà a perdere forza, il vortice depressionario in isolamento sull'Italia sarà in grado di dar luogo a temporali a macchia di leopardo sino a metà settimana, soprattutto al Sud.

RIMONTA DELL'ANTICICLONE DOPO META' SETTIMANA

L'area ciclonica, in lenta evoluzione, transiterà quindi sulle nostre regioni e il tutto avverrà gradualmente, con il caldo africano spazzato via dal Meridione. Considerata la presenza dell'aria molto calda subtropicale preesistente, che ha portato impennate delle temperature fino a livelli da record, ci sono tutte le condizioni per poter registrare fenomeni temporaleschi localmente violenti.

Le temperature torneranno nella media ed il caldo record diventerà un ricordo. Tra giovedì 21 e venerdì 22 il vortice traslerà più ad est, assorbito da un'area depressionaria più organizzata sull'est Europa. Sul nostro Paese si farà strada da ovest l'anticiclone dopo metà settimana, ma affluiranno infiltrazioni fresche da nord, con possibile residua iniziale instabilità al Sud.

Si avrà tempo gradualmente più stabile e temperature in aumento. Questo anticiclone potrebbe non durare a lungo, in quanto una nuova saccatura nord-atlantica andrà ad incombere e potrebbe lambire già nel weekend il Nord Italia con un cedimento della pressione e temporali. Sul resto d'Italia avremo tempo estivo e caldo, ma senza gli eccessi di calura della settimana passata.

METEO MARTEDI' 19 MAGGIO, TEMPORALI ANCHE FORTI IN SARDEGNA

Ci sarà un'ulteriore accentuazione dell'instabilità atmosferica, per il progredire che il vortice che si porterà tra Sardegna e Tirreno. Temporali sparsi, localmente forti, interesseranno l'isola, ma anche il Centro Italia con coinvolgimento dapprima delle aree settentrionali tirreniche e appenniniche, ma successivamente anche parte dei versanti adriatici ed i settori interni laziali.

Risulterà po' più ai margini il Nord, con variabilità e qualche rovescio soprattutto tra Emilia Romagna, Levante Ligure e settori alpini. Piovaschi sparsi si avranno anche in Val Padana, ma con fenomeni in attenuazione dalla sera, tranne che in Romagna. Piogge più deboli raggiungeranno anche Campania e Molise, mentre dalla sera peggiorerà sull'ovest della Sicilia.

METEO META' SETTIMANA, FASE ACUTA DELL'INSTABILITA' AL SUD

Mercoledì il tempo tenderà a peggiorare più diffusamente al Sud Peninsulare con molti temporali anche forti. L'instabilità interesserà anche il Centro Italia, specie settori appenninici e adriatici, e la Sardegna. Rovesci si avranno anche sul nord della Sicilia. Al Nord ci saranno nubi più compatte sull'Emilia Romagna dove saranno presenti residue piogge nella prima parte della giornata.

Un miglioramento è previsto nella giornata di giovedì su tutte le regioni centro-settentrionali, pur con addensamenti temporanei in montagna. I residui effetti della goccia fredda saranno causa di rovesci e temporali soprattutto tra Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia, con tendenza ad attenuazione dei fenomeni entro sera.

ARIA PIU' FRESCA CON I TEMPORALI, DA META' SETTIMANA RIALZO TERMICO

Si prevede una generale flessione delle temperature su tutto il Centro-Sud, con valori che si porteranno localmente sotto media nelle aree più colpite dai fenomeni temporaleschi. Da giovedì le temperature riprenderanno a salire al Centro-Nord, tanto da superare localmente i 26 gradi in Val Padana, Toscana e Sardegna.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nella seconda parte della settimana l'anticiclone riconquisterà tutto il Paese con temperature di nuovo in risalita. Questa rimonta anticiclonica potrebbe però durare poco, con nuove infiltrazioni atlantiche che già dal weekend riporteranno l'instabilità alla ribalta, a partire dal Nord Italia, dove torneranno a manifestarsi temporali soprattutto sulle Alpi.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

