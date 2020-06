METEO sino 20 Giugno: prosegue l'instabilità. TEMPORALI e rischio nubifragi

METEO SINO AL 20 GIUGNO 2020, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia è alle prese con flussi d'aria instabile originati dall'estesa depressione presente sull'Atlantico. L'ennesimo impulso frontale è associato ad un vortice secondario che sfilerà lungo l'Adriatico, determinando meteo piuttosto imbronciato anche per l'avvio della nuova settimana. Rovesci e temporali risulteranno più organizzati, in questo frangente al Centro-Sud.

Il meteo così capriccioso deriva dall'influenza della bassa pressione atlantica, con perno tra la Bretagna e la Cornovaglia. Si tratta di un ciclone davvero anomalo per la sua entità e persistenza. La configurazione barica sull'Europa resta ben poco propensa a consentire all'Estate di venire fuori come dovrebbe in questo periodo.

Avvio turbolento d'Estate, nessuna svolta a breve. Le ultimissime meteo

L'instabilità si concentrerà ad inizio settimana su Triveneto e sulle regioni centro-meridionali, con particolare riferimento ai versanti adriatici. Un miglioramento, peraltro temporaneo, è atteso tra il Nord, medio-alto versante tirrenico ed Isole Maggiori, dove farà capolino l'anticiclone, seppur in maniera molto timida.

METEO condizionato dal CICLONE anomalo. Durerà ancora per molti giorni

METEO NUOVA SETTIMANA TRA SOLE ED ULTERIORI TEMPORALI

Le infiltrazioni d'aria fresca d'origine atlantica condizioneranno l'andamento evolutivo dell'intera nuova settimana su molte regioni d'Italia. Avremo comunque fenomeni temporaleschi distribuiti a macchia di leopardo, pertanto non pioverà con persistenza o per tutto il giorno sulle aree interessate dalle precipitazioni.

Non sembrano peraltro esservi le condizioni che possano condurre, almeno sul medio-breve periodo, a una svolta verso condizioni meteo più stabili. Verso metà settimana, infatti, si farà strada un nuovo impulso di instabilità diretto verso il Nord Italia, ancora una volta convogliato dalla rediviva depressione atlantica, con l'ennesimo peggioramento.

Il fronte scorrerà ancora lungo il corridoio delle correnti occidentali collegate alla depressione tra Francia e Regno Unito. Al Centro-Sud il tempo tenderà a mostrarsi più soleggiato nella seconda parte della settimana, salvo acquazzoni in Appennino. Le temperature in aumento, verso valori tipici estivi, daranno maggiore energia all'instabilità atmosferica, con episodi temporaleschi anche forti.

METEO LUNEDI' 15 GIUGNO, FREQUENTI TEMPORALI POMERIDIANI

Il grosso dell'instabilità si trasferirà sulle regioni centro-meridionali, per l'influenza della saccatura colma d'aria fresca in transito lungo l'Adriatico. Rovesci e temporali saranno più presenti nelle ore più calde e sulle aree interne a ridosso dei rilievi della dorsale appenninica, risultando occasionalmente intensi.

Spiccata variabilità anche sui versanti adriatici, con episodi temporaleschi localmente forti e in sconfinamento alle coste tra basse Marche e Abruzzo. Ci saranno schiarite in Sardegna e lungo le coste tirreniche, salvo dei rovesci sul Basso Lazio. Temporali sparsi coinvolgeranno il Nord-Est e l'Emilia Romagna. Andrà un po' meglio al Nord-Ovest, salvo acquazzoni sull'Arco Alpino.

NUOVE INFILTRAZIONI INSTABILI, IL METEO FARA' LE BIZZE

Martedì saranno ancora le regioni centro-meridionali ad essere più esposte all'instabilità, con frequenti rovesci e temporali al pomeriggio soprattutto sulle zone interne ma localmente in sconfinamento fin verso le coste. Temporali si origineranno anche al Nord a partire dalle Alpi, poi con coinvolgimento della Cal Padana.

Ulteriori infiltrazioni perturbate atlantiche riporteranno in auge l'instabilità anche al Nord verso metà settimana. Piogge e temporali si intensificheranno da mercoledì sia sulle Alpi che sulla Val Padana, con fenomeni distribuiti a macchia di leopardo. Al Centro-Sud ci saranno via via maggiori schiarite, ma con acquazzoni pomeridiani lungo la dorsale appenninica centrale.

ESTATE STENTA A DECOLLARE

Si prevede una graduale ripresa termica nei primi giorni della settimana al Nord e lungo le regioni di ponente che godranno dei maggiori spazi soleggiati. Qui il clima si farà consono al periodo, ma solo temporaneamente. Successivamente, avremo un po' di caldo da metà settimana al Centro-Sud, ma senza particolari eccessi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Sul finire della settimana sembra probabile l'attenuazione dell'instabilità, ma nelle pomeridiane in prossimità dei rilievi saranno ancora possibili occasionali fenomeni, in estensione anche alle aree interne limitrofe. Viste le temperature più estive, ci sarà maggiore carburante per fenomeni convettivi intensi. Si dovrà tener conto della possibilità di locali nubifragi e grandinate.

Pertanto si dovrà tener conto della possibilità di fenomeni meteo di maggior rilevanza su scala locale, con il rischio di locali nubifragi e grandine significativa.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

- Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina