Meteo, si rompe l'Alta Pressione, cambiamento meteo da Oggi

L'alta pressione comincia a dare segnali di invecchiamento ed i primi acciacchi dell'età pare inizino a farsi sentire. Già ieri tra nubi, qualche piovasco e il ritorno delle fitte nebbie sulla Val Padana, ci siamo chiaramente accorti che qualcosa sta cambiando nella circolazione generale.

L'ATMOSFERA si agita dunque e anche quella di oggi sarà una giornata che confermerà una tendenza decisamente meno stabile rispetto ai giorni scorsi. Una veloce perturbazione nelle prossime ore porterà un po' di NEVE sulle aree alpine del Nord-Est con qualche piovasco sul comparto più orientale del Friuli Venezia Giulia.

Meteo Italia: FRONTE FREDDO in arrivo, TEMPERATURA in forte calo, peggiora

Nel corso della mattinata ci attendiamo un rapido peggioramento anche sulla Toscana e in Umbria dove cadranno alcune piogge e qualche spruzzata di NEVE sull'area appenninica sopra i 1200 metri di quota. Già dal pomeriggio però, il meteo migliorerà sia in Toscana che sul Friuli mentre andrà ulteriormente peggiorando su Umbria, Marche, Lazio e zone montuose dell'Abruzzo. Qui ci aspettiamo anche alcuni rovesci ed altra neve sui rilievi fino a quote relativamente basse verso la sera.

Non saranno da escludere anche temporali a carattere sparso nel Centro e Sud Italia, per effetto dei marcati contrasti termici, si potrebbero avere anche grandinate.

Meteo WEEKEND invernale: Temporali, Grandine, Piogge e Vento, la Neve

Questa prima perturbazione abbandonerà poi l'Italia giovedì lasciando dietro di se solo qualche residuo disturbo in mattinata sul basso Tirreno. Sul resto del Paese giovedì mattina avremo ancora tempo discreto ma un secondo peggioramento si affaccerà all'Italia mostrandosi più attivo sulla Liguria, la Toscana, la Sardegna e col passare delle ore anche su Umbria, Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Fuori gli ombrelli su queste regioni in quanto cadranno piogge sparse e nuovamente qualche nevicata sui rilievi appenninici a quote mediamente intorno ai 1200-1400 metri. Più asciutto il meteo al Sud e sui versanti adriatici con anche qualche occhiata di sole.

In seguito anche questa perturbazione si allontanerà abbastanza in fretta dall'Italia ma a cavallo del prossimo weekend sembra probabile l'arrivo di un altro fronte atlantico pronto a rovinare in parte il fine settimana. Di questo tuttavia ce ne occuperemo in altra sede.

Meteo Italia sino al 7 marzo, diverse BURRASCHE, Neve sin quote basse

