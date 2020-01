Meteo, si riaprono gli ombrelli. NEVE al Nord. Peggiora con PERTURBAZIONE

Dall'inizio del nuovo anno abbiamo dovuto attendere praticamente due settimane prima di annunciare l'arrivo di una perturbazione e di un vero peggioramento del meteo sull'Italia. Il dominio quasi incontrastato dell'alta pressione in sede mediterranea è dunque prossimo al tramonto e già da oggi VENERDI' 17, avvertiremo i primi importanti segnali di un cambiamento nella circolazione generale.

Una perturbazione in arrivo dal nord-Atlantico farà infatti il suo trionfale ingresso sull'Italia già dalle prossime ore quando assisteremo ad un peggioramento delle condizioni meteo sulle estreme regioni del Nord-Ovest.

Meteo sino al 22 Gennaio: dal Weekend PIOGGIA e NEVE, poi più FREDDO

Tra il pomeriggio e la sera piogge sparse bagneranno già le vallate valdostane, il Piemonte, la Liguria ed in seguito anche la Lombardia per poi spingersi fino alle aree più settentrionali della Toscana.

Attenzione anche alle prime nevicate che potranno nel contempo cadere sulle rispettive aree alpine del Nord-Ovest a quote prossime ai 900-1000 metri.

Gran FREDDO e NEVE, non manca molto

Poche novità invece sul resto del Paese dove la tenace alta pressione riuscirà ancora a garantire per alcune ore un discreto soleggiamento più generoso sulle regioni del Sud e lungo i versanti adriatici.

Le cose si complicheranno invece nel corso della prossima notte quando la formazione di un vortice di bassa pressione sul mar ligure attiverà una fase di maltempo abbastanza importante con piogge a tratti moderate sulla Lombardia, la Liguria, l'Emilia fino a gran parte del Triveneto.

Nevicate sono ovviamente attese su tutto l'arco alpino centro-orientale.

Sempre nel corso della notte, altre piogge riusciranno a dilagare in forma più evidente anche su alcuni tratti del Centro. Ancora in Toscana ad esempio, ma anche sul nord delle Marche, sull'Umbria sul Lazio e fino ai comparti settentrionali della Campania. Sono previste inoltre nevicate anche sull'Appennino settentrionale intorno ai 900 metri e localmente a quote più basse su quello emiliano.

La perturbazione continuerà in seguito il suo viaggio verso levante coinvolgendo inoltre anche gran parte del weekend soprattutto la giornata di Sabato. Ma di questo ce ne occuperemo nell'editoriale dedicato al fine settimana.

