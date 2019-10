Meteo: settimana verso il FREDDO e MALTEMPO, la prima NEVE alpina

Situazione meteo ed evoluzione: si sta per concludere la lunga scia di anomalie meteo climatiche che hanno caratterizzato il mese in corso, un ottobre dove l'autunno non è praticamente mai riuscito ad estendere la sua totale influenza all'intero Paese.

Sul nord Europa si sta invece preparando un vero e proprio attacco d'aria fredda verso l'Italia che si manifesterà già dai primi giorni di questa nuova settimana, quando è attesa una netta svolta sul fronte meteo-climatico accompagnata dall'arrivo di pioggia, freddo e anche la NEVE.

Meteo Oggi ancora mite, ma arriverà il FREDDO

Ci accorgeremo che qualcosa va cambiando già da oggi quando avremo una maggior presenza di nubi sulle regioni settentrionali soprattutto sulle zone alpine e prealpine, dove nel corso della giornata cadranno le prime deboli piogge.

Sul resto d'Italia il meteo si manterrà ancora tranquillo e molto mite. Caleranno lievemente invece le temperature al Nord.

NEVE precoce a Torino e Milano: ecco quando è nevicato a fine ottobre

Martedì 29 ci attende una giornata dove i cambiamenti saranno decisamente più evidenti. Tante nubi e piogge sparse le ritroveremo su gran parte del Nord e su alcuni tratti del Centro specie su Toscana e Marche. Poche novità altrove.

Arriveranno freddi venti di Bora in serata, con tempo in ulteriore e deciso peggioramento al Nordest, specie tra il basso Veneto e sull'Emilia-Romagna.

Meteo Aeronautica 30 giorni: Novembre, raffreddamento e inclemente

Attenzione anche alla NEVE in quanto durante questa prima fase potrà imbiancare i settori alpini specie le zone delle Dolomiti intorno ai 1300 metri di quota.

Peggiorerà inoltre il meteo anche su tutto il Centro e rapidamente anche verso le regioni meridionali. Altra NEVE non è da escludere sulle cime più alte della dorsale appenninica settentrionale. Caleranno bruscamente le temperature al Nord e al Centro.

Meteo 7 giorni: PEGGIORA, verso periodo più freddo autunnale per Ognissanti

Tra mercoledì 30 e giovedì 31, il quadro meteorologico generale andrà gradualmente migliorando al Nord, mentre rimarrà ancora molto instabile al Centro Sud.

Da venerdì 1 avremo ancora tempo instabile su alcuni tratti del Tirreno meridionale. Situazione migliore invece sul resto del Paese.

Meteo 15 giorni, BURRASCHE d'Autunno e il primo FREDDO

Ma in seguito cambierà nuovamente la situazione, in quanto dal pomeriggio ecco arrivare un nuovo guasto sul Nordovest per effetto di una perturbazione nord atlantica. Quest'ultima attraverserà gran parte d'Italia condizionando anche tutto il successivo fine settimana.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

