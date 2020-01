Meteo SETTIMANA tra CICLONI ed ALTE PRESSIONI ed il NON Inverno

Nonostante le alte pressioni stiano nuovamente riaffacciandosi al nostro Paese, il quadro meteo non riuscirà a tornare ben tranquillo come i giorni scorsi. Dopo il transito della perturbazione che ha portato una parvenza d'inverno su alcune regioni, continuerà ad affluire aria fredda dal nord-est del continente richiamata da un piccolo ciclone a ridosso della Penisola Iberica.

Questa configurazione manterrà condizioni meteo molto instabili sulla Sardegna e su parte del Sud dove tra lunedì e martedì sarà elevato il rischio di pioggia. La giornata peggiore sarà quella di oggi specialmente per le aree orientali sarde dove dove potrebbero cadere forti piogge e scoppiare numerosi temporali.

Altre piogge bagneranno alcuni tratti del Sud ma essenzialmente la Calabria e la Sicilia. Qui le precipitazioni non saranno comunque particolarmente importanti.

Nubi sparse sul resto del Sud e su gran parte del Centro mentre sulle regioni del Nord avremo maggiori schiarite in particolare sui rilievi.

Tra mercoledì e giovedì invece, ecco che l'alta pressione tornerà protagonista sull'Italia. Il sole riuscirà a splendere su molte regioni salvo qualche nube sparsa al Sud e sull'area tirrenica e alcuni disturbi sulla Val Padana dovuti al ritorno delle nebbie e localmente delle nubi basse.

Il quadro termico inoltre, subirà un generale aumento più apprezzabile di giorno al Centro, al Sud e sulle due Isole Maggiori. Farà ancora molto freddo di notte e in prima mattina sulle pianure del Nord e nelle valli più interne del Centro. Su queste zone, specialmente in Val Padana, i termometri potranno scendere di alcuni gradi sotto lo zero con estese brinate.

Pur rimanendo nell'ambito delle ipotesi, ecco che da venerdì è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione nord-atlantica che potrebbe sortire gli stessi effetti di quella appena transitata sull'Italia.

Tra venerdì e sabato dunque, il tempo potrebbe peggiorare a partire dal Nord-Ovest e tra sabato e domenica anche sulle regioni del Centro e quelle tirreniche del Sud.

Rimaniamo comunque in attesa di nuovi sviluppi in merito.

Pubblicato da Piero Luciani

