Meteo settimana prossima dell'Aeronautica Militare italiana

Questo è bollettino meteo ufficiale dell'Aeronautica Militare per parte della settimana. Lo recensiamo in quanto è estremamente specifico e dettagliato, oltre che emesso dal maggior Organo italiano in ambito di previsioni meteo.

Sono attese altre piogge nel nostro Paese.

Tempo previsto sull'Italia per lunedì 25 novembre 2019, e per i successivi quattro giorni

Lunedi' 25/11/19:

Nord:

- al mattino cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni occidentali e sull'appennino emiliano-romagnolo con deboli fenomeni, nevosi sui rilievi piemontesi, e velature anche compatte altrove;

- dal primo pomeriggio rapido miglioramento anche se rimarranno delle nubi medio-alte sparse.

Centro e Sardegna:

- inizialmente nuvolosità estesa ma sottile sulle aree tirreniche, piu' consistente su Sardegna e sul settore adriatico con precipitazioni associate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, diffuse al mattino su Marche ed Abruzzo;

- gia' dalla tarda mattinata ampie schiarite interesseranno gran parte delle regioni peninsulari, con interessamento serale anche dell'isola.

Sud e Sicilia:

- condizioni di maltempo su tutte le aree con piogge sparse, rovesci e temporali piu' concentrati al mattino sulla Calabria, specialmente tirrenica;

- da tardo pomeriggio deciso miglioramento un po' ovunque ad eccezione delle coste settentrionali sicule e del settore ionico.

Temperature:

- minime in diminuzione su Friuli-Venezia Giulia, Veneto centromeridionale, bassa Lombardia e sud, in aumento su Nord-Ovest, Marche e Sardegna, generalmente stazionarie altrove;

- massime in rialzo su regioni tirreniche, Isole, Emilia, aree alpine, piu' marcato su nord-ovest, senza variazioni di rilievo sul restante territorio.

Venti:

- da moderati a forti nordoccidentali sulla Sardegna ed occidentali sulla Sicilia con ulteriori rinforzi lungo le coste esposte;

- deboli orientali sulle regioni adriatiche e centrali con rinforzi su marche, Umbria e toscana, tendenti a divenire settentrionali ed ad attenuarsi;

- deboli di direzione variabile altrove.

Mari:

- agitati mare e canale di Sardegna, stretto di Sicilia e ionio meridionale;

- molto mossi il tirreno centromeridionale, l'adriatico ed il restante ionio;

- da mossi a molto mossi gli altri bacini;

- moto ondoso in diminuzione.

Martedi' 26/11/19:

- nuvolosita' in aumento al Nord e sulle regioni tirreniche, con piovaschi dal pomeriggio su Campania e coste lucane, calabresi e siciliane e rovesci serali su Alpi apuane e Calabria occidentale;

cielo pressoché sereno sulle restanti zone.

Mercoledi' 27/11/19:

- maltempo su settentrione e regioni tirreniche con deboli fenomeni, anche localmente temporaleschi, più intensi su Liguria di levante e dalla serata Friuli Venezia-giulia orientale;

estese velature sulle restanti regioni peninsulari, cielo poco nuvoloso sulla Sicilia.

Giovedì 28/11/19 e Venerdi' 29/11/19:

- annuvolamenti diffusi e compatti su regioni tirreniche con piogge sparse e locali rovesci, e sui rilievi di confine con deboli nevicate;

nuvolosità irregolare a tratti intensa al nord al mattino, medio-alta stratificata sul restante centro-sud in attenuazione diurna.

Nella giornata di venerdì continua il miglioramento sul settore tirrenico, ampie schiarite altrove.

C.N.M.C.A.

Informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare e pubblicate sul sito meteoam.it ove sono disponibili eventuali aggiornamenti.

PER CHI LO DESIDERASSE, QUESTE LE NOSTRE PREVISIONI METEO

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Daniele Morelli

Inizio Pagina