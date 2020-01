Meteo settimana: forte Alta Pressione, ma con precipitazioni

Le condizioni meteo climatiche europee sono influenzate da una forte area di alta pressione, i cui massimi sono attualmente sull'Europa occidentale. Le proiezioni dei prossimi giorni prospettano una diminuzione sensibile di forza dell'alta pressione e ciò viene confermato dai due principali modelli matematici.

Tra le novità andrebbero ad avere anche condizioni di instabilità meteo su ampie aree del Mediterraneo. Nell'arco di tutta la settimana, in Italia, eccezion fatta per alcune aree Liguria, Alpi occidentali, Sardegna e Sicilia, non sono previste precipitazioni. L'alta pressione ostacolerà le avversità meteo. Ma rileviamo la comparsa di precipitazioni soprattutto sulla Francia, peraltro nell'arco della settimana neppure così irrisorie. Piogge più copiose si dovrebbero verificare tra il canale di Sardegna e quello di Sicilia.

Quanto illustriamo non indica un cambiamento radicale della circolazione atmosferica, bensì lievi criticità.

La cartina qui sopra mostra una stima delle precipitazioni totali che si dovrebbero verificare nell'arco dei prossimi sette giorni. Vediamo che le zone maggiormente sotto le precipitazioni, saranno le coste occidentali del Isole Britanniche, le regioni del Mar Nero e la Turchia.

La cartina qui sopra è stata composta con i dati del modello matematico europeo, ed indica una diminuzione della pressione atmosferica al suolo, mentre i valori in quota dovrebbero continuare a rimanere elevati. Insomma l'alta pressione dovrebbe ancora influenzare le condizioni meteo sull'Italia.

La cartina che vediamo qui sopra è stata elaborata con i dati del centro meteo americano, in grandi linee indica la medesima situazione che abbiamo commentato con il modello matematico europeo.

Qui viene evidenziata maggiormente la criticità che a metà settimana si posizionerà tra il canale di Sardegna e quello di Sicilia. Mentre vediamo un deciso rinforzo delle basse pressioni verso le coste occidentali delle Isole Britanniche, dove si avrebbe maltempo.

C'è da sottolineare, però che in Valle Padana si potrebbero formare dense nebbie, con un conseguente calo anche sensibile della temperatura, ad iniziare da quella diurna.

