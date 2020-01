Meteo: SETTIMANA con un GELIDO Sole, con insidie

Dopo l'ennesima fase meteo-climatica sotto tono e con temperature superiori alla media del periodo, ora le cose stanno cambiando. Masse d'aria fredda di origine artica hanno già iniziato domenica ad interessare alcune zone del nostro Paese portando non solo più freddo ma anche un po' d'instabilità.

La nuova SETTIMANA, tuttavia, si apre già con un rapido miglioramento. La pioggia, le nevicate a bassa quota e la grandine che hanno interessato domenica alcuni tratti del Sud, si sono ormai esaurite e il meteo riprenderà una linea di condotta decisamente più stabile.

Un'area di alta pressione prenderà infatti vigore, pronta a dispensare per gran parte della settimana tanta stabilità, parecchio sole, ma anche tanto freddo specialmente di notte. Il giorno dell'Epifania, infatti, sarà caratterizzato da un rapido miglioramento del meteo al Sud, mentre il sole sarà protagonista già dal mattino sul resto del Paese, salvo qualche banco di nebbia al Nord.

Attenzione invece alle temperature che risulteranno davvero rigide su tutto il Paese specialmente sui settori del medio e basso Adriatico, ma anche su gran parte del Sud, dove il calo termico rispetto ai giorni scorsi sarà davvero notevole. Da aggiungere anche che i venti continueranno a soffiare con decisa intensità soprattutto sulle regioni prima citate.

Nei giorni successivi, l'alta pressione si farà via via sempre più invadente ma, tra mercoledì e giovedì, verrà parzialmente disturbata da una goccia fredda in formazione sul medio Tirreno e diretta verso la Sardegna. In questo frangente ci attendiamo un temporaneo peggioramento proprio sull'Isola dove potrà cadere qualche piovasco. Bel tempo invece sul resto d'Italia con ancora la nebbia sulla Val Padana ed un clima molto rigido specialmente di notte.

Venerdì la goccia fredda ed instabile la ritroveremo già sul Nord Africa con un conseguente ritorno al tempo stabile anche sulla Sardegna. Altrove non ci saranno particolari cambiamenti e fino a tutto il successivo weekend il meteo si manterrà discretamente soleggiato anche se non mancheranno le consuete nebbie sulla pianure del Nord ma anche su alcuni tratti delle vallate più interne del Centro.

Le temperature cominceranno ad aumentare leggermente nei valori massimi in particolare al Sud e su molte zone del Centro. Continuerà invece a fare un bel freddino di notte specie al Nord.

