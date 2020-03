Meteo settimana: OGGI Ciclone Mediterraneo. Neve prossime ore, i dettagli

La formazione di un vortice ciclonico che dal mare di Liguria comincerà a muoversi verso le regioni del Nord porterà un inizio di SETTIMANA davvero turbolento sul fronte meteorologico con il ritorno della PIOGGIA e della NEVE sui rilievi.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime 48-72 ore sul nostro Paese.

Meteo Italia: FURIOSO MALTEMPO ad inizio settimana. PIOGGE e SUPER NEVICATE

Dopo l'allontanamento della perturbazione che ha portato anch'essa alcune piogge su domenica al Nord e su parte del Centro, un nuovo peggioramento e già attivo in queste ore sulle estreme regioni del Nord-Ovest ma in rapida estensione al resto del Nord. Nel corso della mattinata infatti, piogge sparse bagneranno inizialmente si settori ovest per poi spostarsi anche verso i comparti orientali.

la fase più attiva del maltempo si registrerà comunque nel corso del pomeriggio a causa del prima menzionato vortice di bassa pressione. Piogge sparse a tratti anche moderate colpiranno tutte le regioni settentrionali in particolare la Liguria dove si potranno avere anche forti temporali e nubifragi.

METEO per domani, lunedì 2 Marzo. Irrompe FORTE MALTEMPO, i dettagli

Attenzione anche alla neve che cadrà a tratti copiosa sull'Arco alpino centro-orientale a quote mediamente prossime ai 700-800 metri.

Ma il maltempo si farà ben sentire anche al Centro con forti piogge soprattutto sul lato tirrenico come nel nord della Toscana e verso sera su gran parte del Lazio. Sempre in serata qualche piovasco raggiungerà la Campania e la Calabria tirrenica.

NEVE in abbondante sull'Italia, previste VERE TORMENTE

Sul lato adriatico e sul resto del Sud il meteo si manterrà più asciutto salvo qualche goccia di pioggia limitata alla Basilicata occidentale.

Martedì il vortice ciclonico muoverà il suo baricentro verso levante. Il meteo andrà migliorando sul Nord-Ovest e la Sardegna, mentre il maltempo insisterà al Nord-Est, su tutte le regioni tirreniche a su gran parte del Sud specie sull'area ionica, la Calabria e la Sicilia centro-orientale. Forti venti di Ponente colpiranno tutta l'area tirrenica dove saranno possibili mareggiate sulle coste esposte. Sul lato adriatico invece continuerà a soffiare un moderato Scirocco.

Mercoledì l'ulteriore movimento verso levante dell'area depressionaria, favorirà un miglioramento del meteo anche sulle regioni tirreniche e gradualmente anche sul Nord-Est mentre risulterà piuttosto instabile sui versanti adriatici e su gran parte del Sud.

Inizieranno a soffiare venti più freschi dai quadranti settentrionali e le temperature caleranno soprattutto al Sud, sul lato adriatico e al Nord-est.

Pubblicato da Piero Luciani

