Meteo settimana: dal CALDO, poi giù anche di 20°C

Sale la pressione e lo fa nel migliore dei suoi modi coadiuvata da un respiro caldo dal nord Africa che porterà le temperature a toccare punte da primavera inoltrata su alcuni angoli del Paese.

Già quella di oggi sarà una giornata davvero calda per le regioni del Sud e per le Isole Maggiori dove oltre al respiro africano ci sarà anche il bel tempo a far lievitare i termometri fino a toccare picchi anche fino ai 24-25 gradi sulle aree più interne siciliane.

Ma il bel tempo avvolgerà anche gran parte del Centro e i rilievi del Nord.

Farà invece eccezione la Val Padana dove nebbie e nubi basse manterranno i cieli spesso chiusi con un clima di conseguenza più rigido rispetto ai rilievi circostanti.

Martedì invece, si cominceranno a notare i primi segnali che qualcosa andrà cambiando. Le calde correnti dal nord Africa cominceranno a perdere di energia sotto l'incalzare di venti più freddi in discesa dal nord Europa. Il tempo continuerà comunque a rimanere ancora stabile con un temporaneo aumento termico sul Nord-Ovest dove si attiveranno venti di Fohn.

Crolla tutto invece nella giornata di mercoledì quando le correnti da nord si faranno più decise tutto il Paese. La Bora si intensificherà sul lato adriatico dove il meteo subirà anche un peggioramento con l'arrivo di piogge, temporali e nevicate fino a bassa quota. Il brutto tempo colpirà essenzialmente il sud delle Marche, l'Abruzzo, i comparti centro-settentrionali della Puglia e a seguire la Basilicata, la Calabria e i settori orientali della Sicilia.

Sul resto del Paese il meteo si manterrà più tranquillo e in gran parte soleggiato ma i venti di Tramontana e di Maestrale contribuiranno a provocare un generale calo termico.

Da giovedì il quadro meteo tornerà comunque tranquillo su tutto il Paese anche se continuerà ad affluire aria fredda da nord che andrà a colpire ancora una volta specialmente le regioni del medio e basso adriatico e parte del Sud. Su queste regioni si potrà registrare ancora una leggera variabilità in un contesto ovviamente più freddo e ventoso ma comunque asciutto.

Pubblicato da Piero Luciani

