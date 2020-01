Meteo sabato 4 gennaio. Da nord avanza FRONTE FREDDO, PEGGIORA nella notte

Sta iniziando a mostrare le prime piccole crepe il dominio anticiclonico sull'Italia, per via dell'intensificazione di umide correnti occidentali verso il Centro Europa quale effetto del rinvigorimento di una depressione fredda in localizzazione sulla Penisola Scandinava.

Credit iStock.

Questo potente anticiclone tenderà a perdere ulteriore smalto, con massimi in spostamento più ad ovest che emigreranno tra Regno Unito e coste atlantiche francesi. Questo determinerà un cambiamento meteo che si farà sentire anche sull'Italia nei giorni del weekend che ci traghetteranno verso l'Epifania.

Sfuriata di FREDDO verso Epifania: ecco dove cadrà la NEVE a bassa quota

Una saccatura fredda, in discesa dalla Scandinavia, punterà l'Europa Sud-Orientale andando a coinvolgere marginalmente anche le regioni adriatiche e quelle del Sud Italia nel corso del weekend. Gli effetti saranno soprattutto legati ad un calo termico.

Meteo WEEKEND con l'ANTICICLONE, ma incombe aria fredda

Vediamo nel dettaglio l'evoluzione meteo attesa per domani, sabato 4 gennaio. Sarà una giornata ancora nella quale regnerà la stabilità, che però non corrisponderà a tempo ovunque soleggiato, in quanto le nebbie si presenteranno ancora fitte in Val Padana soprattutto al mattino.

Dalla sera le nubi aumenteranno sulle Alpi Orientali per l'addossarsi del fronte nordico, con qualche nevicata sui settori di confine. Deboli pioviggini si avranno sulla Romagna e sul basso Tirreno. Gli effetti del fronte freddo scandinavo giungeranno poi nella notte tra sabato e domenica.

Piovaschi si avranno tra Abruzzo, Molise e Puglia nella notte tra sabato e domenica. Deboli nevicate a quote molto basse si potranno avere sulle zone d'entroterra, soprattutto dell'Abruzzo, con venti che rinforzeranno dai quadranti settentrionali soprattutto sul basso versante adriatico.

Pubblicato da Mauro Meloni

