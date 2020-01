Meteo per domani, sabato 25 Gennaio. Qualche pioggia e nevicata, ecco dove

Avanza una saccatura ad ovest dell'Italia, pilotando una perturbazione che sarà causa di un imminente peggioramento. Il sistema perturbato è un residuo della tempesta Gloria, che così tanto maltempo ha portato nei giorni scorsi sulla Spagna.

Credit AdobeStock.

Ci sarà quindi l'atteso cedimento dell'anticiclone, costretto ad arretrare verso levante, lasciando così spazio alla progressione del fronte perturbato, comunque di debole intensità. Le piogge si apprestano a raggiungere parte del Nord-Ovest e l'Alto Tirreno, tornerà anche la neve in montagna sull'Appennino.

Le perturbazioni atlantiche vere e proprie più organizzate resteranno però confinate a nord, sotto l'input di un Vortice Polare ancora forte che manterrà condizioni d'inverno anomalo su tutta Europa, quindi con temperature ben superiori alla norma del periodo.

Il fronte atteso in transito sull'Italia avrà una sua storia anche nell'arco del weekend. Vediamo nel dettaglio l'evoluzione meteo prevista per domani, sabato 25 Gennaio. Il fronte agirà ancora su gran parte del Centro-Nord, con ulteriori precipitazioni sparse in graduale attenuazione.

I fenomeni saranno più probabili tra Ligura centro-orientale, Emilia Romagna, est della Lombardia, parte del Triveneto e regioni tirreniche, fino al centro-nord della Campania. Tende a schiarire sul Nord-Ovest e la Sardegna, dopo iniziale variabilità.

Attese nevicate lungo l'Appennino, dai 1000 metri dei settori settentrionali fino ai 1400/1500 metri della dorsale centrale. Qualche fiocco di neve a quote più basse sarà possibile sul settore tosco-emiliano occidentale, ma con fenomeni in attenuazione.

Pubblicato da Mauro Meloni

