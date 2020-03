METEO per domani, sabato 21 Marzo. Segnali di cambiamento

Sta iniziando a cedere l'anticiclone sull'Italia, incalzato dall'approssimarsi da ovest di infiltrazioni più umide atlantiche. Ne derivano primi cenni d'instabilità atmosferica, sebbene in un contesto sempre pienamente primaverile.

Nel contempo sono ormai iniziate le grandi manovre sullo scacchiere barico europeo, con il rinforzo dell'anticiclone tra il Mare del Nord e la Scandinavia, lasciando così più scoperta l'area centro-meridionale europea ed il Mediterraneo.

Meteo weekend più instabile, anteprima del burrascoso ribaltone col freddo

Quest'alta pressione in rinforzo sul Nord Europa sarà determinante nel favorire la discesa di una massa d'aria gelida russa verso il Vecchio Continente, che scorrerà proprio lungo il bordo orientale dello stesso anticiclone.

L'Italia risentirà di duplice attacco da est e da ovest, con l'approssimarsi delle correnti gelide russe che inizieranno a farsi sentire a fine weekend. Prima che ciò avvenga si faranno sentire i disturbi legati al flusso atlantico, convogliato da una depressione in approfondimento sulla Penisola Iberica.

Meteo WEEKEND segnato da un FREDDO e graduale Peggioramento

Ecco nel dettaglio l'evoluzione meteo prevista per domani, sabato 21 marzo. Nubi sparse si alterneranno a schiarite sul Nord Italia con addensamenti più compatti a partire dall'Arco Alpino, ove sono attese precipitazioni in estensione serale verso Triveneto e parte della Lombardia nord-orientale.

Attese nevicate al di sopra dei 1000-1200 metri. Insidie crescenti si avranno anche in Appennino e sulle Isole Maggiori, con nubi soprattutto pomeridiane. Qualche precipitazione sarà più frequente in Sicilia, ma non è esclusa anche lungo la parte orientale della Sardegna. Il tempo sarà soleggiato sul resto d'Italia.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

- Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina