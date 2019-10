METEO per domani, sabato 12 ottobre. Weekend partirà con forte anticiclone

L'alta pressione ha riconquistato tutta l'Italia, con meteo generalmente stabile su gran parte delle regioni. Lievi disturbi si attardano tra Adriatiche ed estremo Sud, ancora per aria più instabile richiamata dal vortice, ormai morente, sulle coste della Libia.

Il dominio anticiclonico si va irrobustendo e pertanto avremo a che fare con una fase di meteo più stabile. Questo radicamento dell'alta pressione sul Mediterraneo deriva dal ricompattamento del Vortice Polare e dall'intensificazione della Depressione d'Islanda.

METEO, ottobrata da tarda estate. Nuova settimana con novità autunnali

Non ci sarà probabilmente una lunga durata incontrastata di questo meteo stabile sull'Italia, in quanto lo stesso anticiclone, alimentato da flussi subtropicali, sposterà presto il proprio baricentro verso i Balcani e il Mediterraneo Centro-Orientale.

In tal modo crescenti infiltrazioni umide occidentali avranno modo di far sentire degli effetti anche sull'Italia, già nel corso del weekend. Ma vediamo più nel dettaglio il tempo che dobbiamo attenderci per sabato 12 ottobre.

Meteo Italia verso l'Alta Pressione per un WEEKEND quasi perfetto

L'anticiclone si manterrà ancora ben saldo, garante di stabilità diffusa. Ci sarà una maggiore presenza di foschie e locali banchi di nebbia in Val Padana, valli interne del Centro Italia e litorali dell'Adriatico. Innocue velature alti e sottili potranno transitare, in giornata, al Nord e sulla Toscana.

Qualche sporadico annuvolamento insisterà sulle zone ioniche, con possibili piovaschi sulla Sicilia Orientale nella prima parte del giorno. Sul resto d'Italia prevarrà il tempo decisamente soleggiato e con temperature in rialzo sulle due Isole Maggiori e localmente sui settori tirrenici.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina