Meteo: rischio fiocchi di NEVE in Val Padana, burrasche sull'Italia, poi cambia

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE METEO. L'avevamo già anticipato in altri approfondimenti, ove abbiamo tracciato come questa settimana sarebbe trascorsa all'insegna dell'atmosfera assai turbolenta. Dopo alcune fasi di brutto tempo alternate a qualche momento di pausa, arriviamo così verso la fine della settimana quando non mancheranno le occasioni per vivere altri momenti molto dinamici. E sarà proprio in questo lasso di tempo dove concentreremo la nostra attenzione.

Il forte calo termico, i fiocchi di neve, se non nevicate sino a quote bassissime al Nord Italia, il forte vento, daranno la sensazione di Inverno un po' su tutta Italia.

La vigilia del weekend, ad esempio, potrebbe essere addirittura la giornata peggiore della settimana. Un venerdì 13 da pessimo, insomma. Una forte perturbazione in arrivo dall'Atlantico, ed accompagnata da l'ennesimo rinforzo del Maestrale, colpirà praticamente tutto il Paese lasciando qualche timido spiraglio solo lungo i versanti adriatici.

La fase più intensa di questo nuovo guasto del meteo si concentrerà infatti su tutto il Nord Italia dove cadranno piogge anche sotto forma di rovescio. Attenzione inoltre alla neve che potrebbe cadere anche a quote molto basse sul Piemonte e sui comparti più settentrionali della Lombardia e del Veneto. Parzialmente risparmiata invece l'area centrale e di ponente della Liguria.

Al Centro Italia saranno tutte le regioni tirreniche a dover fare i conti con forti piogge e numerosi temporali specie tra la Toscana, l'Umbria e il Lazio. Attenzione su queste regioni ai forti venti di Maestrale che potranno provocare alcune mareggiate sulle coste esposte.

Anche le zone meridionali italiane riceveranno la loro dose di pioggia. Maggiormente colpita sarà l'area del basso Tirreno come la Campania la Calabria e gran parte della Sicilia. Anche su queste zone ci attendiamo forti venti con rischio mareggiate.

Visto il maltempo di venerdì vi domanderete se le nubi e le piogge ci rovineranno anche tutto il weekend. Ebbene, le notizie tutto sommato sembrano piuttosto positive circa il meteo di sabato e domenica.

Nel primo step, dunque nella giornata di sabato, qualche piovasco potrà attardarsi solo sulle estreme regioni del Sud e principalmente sulla Calabria e il nord della Sicilia.

Sul resto del Paese invece, le forti correnti nord occidentali ci riporteranno un meteo decisamente più soleggiato anche se in un contesto frizzante e molto ventilato.

Da domenica la pressione atmosferica sarà addirittura in aumento. Cesseranno gradualmente i forti venti ed il meteo si stabilizzerà praticamente su tutto il Paese.

Le uniche note di rilievo saranno un po' di nubi a spasso per il Centro Nord e soprattutto il freddo notturno e mattutino, con temperature che potranno scendere nuovamente ben sotto lo zero su molti tratti della Val Padana e sulle aree interne del Centro in particolare sulla Toscana e l'Umbria.

Pubblicato da Piero Luciani

