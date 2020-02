Meteo prossimi giorni: dal FREDDO all'ALTA PRESSIONE d'Africa

Come già scritto in altri editoriali, l'Italia vivrà un breve e moderata parentesi meteo più dinamica rispetto alla staticità atmosferica di questi giorni. Aria più fredda attraverserà il nostro Paese tra mercoledì e giovedì portando qualche disturbo ed un modesto calo termico specie al Centro-Sud e di notte un po' anche al Nord.

Ma dopo questa piccola ferita, ecco che l'ANTICICLONE tornerà di nuovo protagonista. Già da venerdì riuscirà a riconquistare totalmente il nostro Paese. A parte qualche banco di nebbia soprattutto di notte e in prima mattina sulla Val Padana, il tempo si manterrà infatti decisamente stabile e soleggiato praticamente su tutte le regioni e con temperature in lieve rialzo nei valori massimi al Centro-Sud. Farà invece freddino di notte al Nord e nelle valli più interne del Centro.

Meteo ITALIA, cede l'Alta Pressione e cala la temperatura

Arriviamo così al fine settimana quando il sabato seguirà senza ombra di dubbio le orme del venerdì proponendoci una giornata ancora ben soleggiata ma pur sempre con il rischio di nebbia sulla Val Padana. Qualche nuvoletta di passaggio si farà strada sull'area tirrenica tra il pomeriggio e la sera ma senza comunque produrre effetti di rilievo. Temperature stabili.

Domenica potrebbe intervenire qualche piccolo disturbo in più sull'area tirrenica per effetto di deboli infiltrazioni d'aria umida. Su queste zone infatti sarà presente qualche nube in più anche di tipo medio-basso nelle ore mattutine e lungo le coste specie tra il levante ligure, la Toscana e fino al Lazio. Non sarà comunque necessario l'ombrello.

Meteo 7 Giorni: FRONTE FREDDO verso l'Italia. Torneranno PIOGGIA e NEVE

Prestare sempre la dovuta attenzione alle nebbie su parecchi tratti della Val Padana e lungo le vallate più interne della Toscana.

Ancora poche le variazioni sul fronte termico con temperature praticamente ovunque sopra la media specialmente al Sud e sulle due Isole Maggiori dove si potranno toccare punte anche prossime ai 17-18°C.

Meteo sino al 28 Febbraio: PRIMAVERA in anteprime, poi FREDDO

