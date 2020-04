Meteo prossimi giorni sempre PIU' CALDO, con picchi fino a 25 gradi e oltre

Esplode il clima quasi estivo su parte dell'Europa Occidentale, dove più si manifesta l'anomalia climatica legata ad un potente e vasto anticiclone, supportato dalla rimonta di aria molto mite sub-tropicale alle quote superiori dell'atmosfera.

Quest'aria calda viene poi schiacciata verso il basso per effetto della subsidenza dell'alta pressione, con la conseguenza che le temperature lievitano verso l'alto. Il dominio dell'alta pressione è saldo su gran parte del comparto centro-meridionale europeo e anche sull'Italia.

Meteo giovedì 9 aprile. Caldo in crescita, anche qualche rischio temporale

Se fosse stato giugno, staremmo parlando di canicola con uno schema barico del genere. In merito all'Italia, sono soprattutto le regioni settentrionali e quelle del medio-alto versante tirrenico a risentire maggiormente dell'anticiclone caldo e quindi delle temperature ben superiori alla norma.

Nella giornata di oggi, giovedì 9 aprile, l'alta pressione sarà dominante a garanzia di generale bel tempo sull'intera Penisola, salvo qualche lieve disturbo di poco conto più che altro diurno sui rilievi della Calabria e delle due Isole Maggiori, ma senza conseguenze degne di nota se non qualche locale piovasco.

Esploderà il CALDO, in netto anticipo

Stiamo andando verso il culmine di questa fase di caldo fuori stagione, con le temperature che aumenteranno ancora di qualche grado e raggiungeranno i valori più alti tra venerdì e sabato, quando sono attese punte anche superiori ai 24-25 gradi in Val Padana e aree interne delle regioni tirreniche.

La domenica di Pasqua sarà con ogni probabilità sempre all'insegna del gran tepore, anche se si potrebbe registrare qualche grado in meno nei valori massimi al Nord-Ovest, sull'Alto Tirreno e sulla Sardegna per l'ingresso di nuvolosità sparsa che limiterà in parte il soleggiamento.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

