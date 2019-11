Meteo: PROSSIMI GIORNI perturbazioni e anche alla NEVE

Situazione ed evoluzione meteo: nei PROSSIMI GIORNI il contesto meteo sull'Italia sarà ancora condizionato dal passaggio di numerose perturbazioni cariche di nubi minacciose pronte a scaricare piogge e rovesci su molte regioni del Paese. Una di queste, della quale abbiamo già ampiamente scritto in altri editoriali, colpirà l'Italia tra oggi e domani.

Le correnti d'aria orientate dai quadranti meridionali favoriranno una persistenza di temperature spesso sopra la media in particolare al Sud e sui versanti adriatici.

Ma la nostra attenzione si concentra su quanto potrà accadere verso il finire della settimana, quando il flusso d'aria più fredda nord atlantico, si abbasserà di latitudine inviando verso l'Italia una nuova ma più fredda perturbazione.

Dopo un giovedì di pausa, ecco infatti che tra venerdì e sabato l'annunciata nuova perturbazione avvolgerà con il suo carico di maltempo gran parte del Paese. Sempre a maggior rischio di pioggia saranno il Nord, l'area interna e tirrenica del Centro, la Sardegna e sul finire della giornata anche tutta l'area del basso Tirreno.

La presenza di aria più fredda provocherà un calo delle temperature al Nord, dove soprattutto tra venerdì sera, la notte successiva e la mattina di sabato, potranno cadere abbondanti nevicate sui rilievi alpini soprattutto quelli del Nordest con quota neve in abbassamento anche sotto i 1000 metri.

In questa nuova fase di maltempo, la neve potrebbe cadere altresì sulle aree appenniniche settentrionali seppur a quote più alte.

La perturbazione insisterà anche per la giornata di sabato, nonostante tra il pomeriggio e la sera il meteo andrà migliorando a partire dal Nord.

La domenica, infine, sarà disturbata ancora al Sud, mentre al Centro Nord si attiverà l'ennesima tregua dal maltempo seppur di breve durata. Tra il tardo pomeriggio e la sera infatti, ecco pronto l'ennesimo peggioramento in arrivo da ovest.

Ci teniamo a precisare che siamo dinnanzi ad una situazione in forte fase di evoluzione e dunque soggetta a possibili cambiamenti in sede previsionale. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

