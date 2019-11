Meteo prossimi giorni: nuove PERTURBAZIONI, piogge, NEVE forte su ALPI

Evoluzione meteo: ci lasciamo alle spalle un fine settimana davvero turbolento sul fronte meteo. Forti piogge, tanta neve, esondazioni di fiumi e ancora l'acqua alta a Venezia. Ma ecco anche le notizie di grandi corsi d'acqua che sono in piena come l'Arno.

Questo è il bilancio di un weekend che in varie regioni è stato di emergenza meteo.

Dopo qualche ora di tregua dal forte maltempo, per altro non su tutte le zone d'Italia, ecco che si prepara una nuova perturbazione che dalle prossime ore porterà un po' di neve sull'arco alpino a quote anche sotto i 1000 metri.

Ma nel corso della giornata arriveranno inoltre nuove piogge e alcuni temporali sulla Liguria, la Toscana, la Sardegna e col passare delle ore altra pioggia sul resto del Nord.

A fine giornata troveremo un'Italia divisa in due con il Sud che riuscirà ancora a godere di tempo migliore, mentre al Centro Nord un bel tappeto di nubi sarà responsabile di tempo grigio e piovoso.

Attenzione in quanto dalla serata sono attese nuove violente precipitazioni sulla Liguria, il basso Piemonte, l'Emilia occidentale e la bassa Lombardia.

Questa nuova fase di maltempo ci accompagnerà anche per la giornata di martedì. Già dal mattino piogge su tutto il Centro Nord con temporali su Levante ligure, nord della Toscana fino al Lazio.

Altra neve sui rilievi alpini intorno ai 1100-1200 metri.

Meno frequenti o addirittura assenti le piogge sui versanti adriatici centro meridionali.

Ma in questo frangente numerosi rovesci anche temporaleschi raggiungeranno alcune zone del Sud come la Campania, la Sicilia e verso sera anche la Calabria.

Migliorerà invece il meteo nel corso della giornata sulla Sardegna.

Da mercoledì il meteo sembra finalmente orientato verso una fase un più tranquilla rispetto a questi ultimi giorni. La pressione atmosferica infatti farà registrare un timido aumento ma quel che basta per tenere lontane le forti piogge.

Non attendiamo dunque giornate belle e soleggiate in quanto vivremo ugualmente un contesto di forte variabilità e su alcune aree del Nord sarà forse necessario ancora un ombrello.

Ci occuperemo più nel dettaglio del tempo che farà da metà settimana in altri aggiornamenti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Piero Luciani

