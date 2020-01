Meteo PROSSIMI GIORNI nubi e nebbie, poi Alta Pressione d'Africa

Abbiamo vissuto 48 ore di tempo soleggiato su molte regioni del Paese e con temperature anche piuttosto alte per la stagione. Ora il quadro meteorologico, nonostante si manterrà ugualmente lontano dagli standard invernali, subirà un moderato peggioramento a causa del flusso più umido ed instabile atlantico che piloterà alcuni fronti nuvolosi verso il nostro Paese.

Un primo sta transitando proprio oggi e riporterà parecchie nubi soprattutto sulle pianure del Nord e su gran parte del Centro specialmente sul lato tirrenico. Qualche debole pioggia è attesa sui settori centrali e di levante della Liguria e sulle coste più settentrionali della Toscana. Più sole invece sulle regioni alpine, sulla Sardegna e su gran parte del Sud.

Meteo: TEMPERATURE in AUMENTO prima della BURRASCA d'INVERNO

Poche le novità sul fronte termico con temperature sempre miti per la stagione in particolare sulla Sicilia e la Calabria.

Arriviamo al primo step del weekend quando un secondo fronte nuvoloso anche più attivo del precedente tornerà a disturbare il meteo sulle medesime zone. Piogge a tratti anche moderate bagneranno nuovamente la Liguria in particolare l'area centrale e quella di levante, il Friuli, gran parte della Toscana fino all'Umbria e al Lazio. Attenzione anche alla nebbia che potrà coinvolgere molti settori della Val Padana.

Meteo Italia: SUPER ANTICICLONE e CALDO, prima della svolta invernale

Moderata variabilità invece sul resto del Paese con maggiori schiarite sulle zone alpine specie in prossimità delle aree confinali. Maggiori schiarite sulla Sardegna e su gran parte del Sud in un contesto per altro molto mite per il periodo.

Domenica la perturbazione abbandonerà gradualmente l'Italia ma continuerà ad affluire aria piuttosto umida. Al Nord avremo cieli grigi sulla Val Padana a causa del mix tra nebbie e nubi basse. Qualche generosa schiarita sui rilievi alpini ma in un contesto comunque molto incerto. Ancora tante nubi anche sui versanti tirrenici con qualche debole pioggia sul Levante ligure, sulle coste campane e calabresi. Più sole sulla Sardegna e al Sud dove si prevede inoltre un ulteriore aumento termico.

Meteo sino all'11 Febbraio: da FREDDO d'ARTICO poi rischio Anticiclone

Si prepara infatti una nuova offensiva dell'alta pressione africana che porterà un ulteriore aumento termico nel corso della nuova settimana. Ma di questo ce ne occuperemo nell'articolo dedicato.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

Irruzione fredda e SVOLTA INVERNALE. Ecco quando, gli ultimi aggiornamenti

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina