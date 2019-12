Meteo prossimi giorni: doppio ciclone mediterraneo

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE METEO. Ci siamo ormai lasciati alle spalle un breve assaggio d'inverno, caratterizzato da masse d'aria fredda che hanno portato nei giorni scorsi numerose fasi di tempo perturbato, con anche l'arrivo della neve fino alle aree di pianura del Nord.

Ora le correnti d'aria sono cambiate a causa di una depressione sulla Spagna che sta richiamando venti molto più miti ed umidi verso l'Italia.

Nei prossimi giorni vivremo dunque un tipo di meteo destinato a divenire via via sempre più capriccioso seppur in un contesto climatico a tratti molto mite per il periodo.

Meteo pessimo, varie perturbazioni in rotta su Italia

Ma la nostra attenzione si concentra sulla giornata di venerdì quando una forte ondata di maltempo potrebbe colpire alcune zone d'Italia. La ragione di questo forte peggioramento va ricercata nell'ennesimo e nuovo vortice depressionario che nella notte tra giovedì e venerdì si muoverà molto rapidamente dal sud della Francia verso le nostre regioni del Nord Ovest.

Massima attenzione in quanto venerdì 20 Dicembre potrebbe essere davvero una giornataccia sul fronte meteo. Osservate speciali saranno le regioni del Nord inizialmente il comparto occidentale dove già in mattinata intensi rovesci di pioggia, e persino locali nubifragi potranno colpire il Piemonte e la Liguria. Copiose nevicate sono attese inoltre sulle Alpi occidentali in rapido movimento verso quelle centrali. Quota neve attesa intorno ai 1000-1100 metri di quota.

Meteo Italia, nuovo MALTEMPO. Tornano FORTI PIOGGE e anche NEVE in settimana

Nel corso del pomeriggio e la sera, il forte maltempo abbandonerà le estreme regioni del Nordovest spostandosi verso est soprattutto sui rilievi del triveneto.

Prestare attenzione ancora ai forti venti da Scirocco capaci di produrre mareggiate specie sull'area tirrenica.

Meteo 17 dicembre: scirocco in Italia, caldo e forti venti di fohen a nord delle Alpi

Ma nel contempo il quadro meteo peggiorerà sensibilmente anche sull'area tirrenica del Centro, con forti piogge e temporali specialmente sul Lazio in trasferimento dalla tarda serata verso la Campania. Maltempo dalla mattina in Sardegna.

Pochi saranno gli effetti del maltempo sulle regioni adriatiche del Centro e sul resto del Sud Italia, dove continueremo ad avere un contesto più asciutto soprattutto molto mite per la stagione.

In seguito nel corso del weekend i venti cominceranno a ruotare da ovest, mantenendo condizioni ancora di moderata instabilità su tutto il versante tirrenico e sulle due Isole Maggiori. Residue piogge potranno bagnare anche l'estremo nordest.

Sempre nel corso del fine settimana, segnaliamo un ritorno ad un calo delle temperature ad iniziare dalle regioni centro settentrionali.

