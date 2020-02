Meteo PROSSIMA SETTIMANA: varie Regioni sotto Bufera

Dopo un lunghissimo periodo governato quasi esclusivamente dell'alta pressione, ecco che nel corso della NUOVA SETTIMANA l'atmosfera sembra tornare finalmente ad agitarsi. Salvo sorprese, il meteo comincerà a divenire meno stabile e ci proporrà più di un occasione per rivedere la pioggia e anche un po' di freddo e neve.

Dopo un fine settimana nel quale si saranno già in parte notati alcuni piccoli segnali di cambiamento, specie nella giornata di domenica, lunedì il meteo assumerà un atteggiamento decisamente meno statico rispetto al weekend. Al Centro-Nord avremo una diffusa nuvolosità è potranno anche cadere alcune piogge come sul Friuli Venezia Giulia, sulla Liguria e a scendere su molti tratti dell'area tirrenica, dalla Toscana fino alla Campania. Tempo più tranquillo invece sul resto d'Italia. Rinforzano i venti di Libeccio ed aumentano le temperature.

INVERNO CALDISSIMO in Europa: conseguenze in Italia

Martedì sarà una giornata dalle caratteristiche ben lontane dagli standard del periodo. Oltre ad una situazione temporaneamente più tranquilla, la persistenza dei venti miti occidentali porterà un tipo di clima tipicamente primaverile con temperature ben superiori alla media stagionale.

Mercoledì un ulteriore abbassamento dl flusso mite atlantico piloterà un nuovo fronte nuvoloso che andrà ad interessare essenzialmente il Centro e l'area tirrenica del Sud. Altre piogge dunque bagneranno la Toscana, l'Umbria, l'ovest delle Marche, il Lazio, la Campania fino alle coste tirreniche della Calabria.

METEO WEEKEND di sole, non per tutti. Sguardo ad Ovest

Tempo migliore al Nord e sul medio e basso Adriatico. Lieve flessione dei termometri che si manterranno comunque sopra la media.

Dopo un'altra pausa attesa per giovedì, ecco che la vigilia del successivo weekend potrebbe essere fortemente condizionata dal passaggio di una più attiva e fredda perturbazione in discesa dal nord Europa. Il tempo andrebbe peggiorando inizialmente al Nord con piogge e nevicate sui rilievi alpini. In seguito l'aria più fredda potrebbe provocare la formazione di un vortice depressionario sulle regioni centrali con forte peggioramento del meteo in movimento rapido verso il Sud.

Meteo Italia: ANTICICLONE nel weekend, CRISI INVERNO. FORTI VENTI a seguire

Nella seconda parte di venerdì infatti, saranno proprio le regioni centro-meridionali a vivere una fase di maltempo con piogge, temporali, forti venti e nevicate sui rilievi appenninici.

Tutto dovrebbe comunque scivolare verso sud molto rapidamente con un miglioramento del tempo già da sabato al Centro-Nord ed un ritorno al bel tempo domenica su tutto il Paese.

ANTARTIDE, l'ICEBERG più grande del mondo va alla deriva in oceano aperto

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

Clima stravolto: nuovo record di caldo assoluto in Antartide

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina