Meteo: PROSSIMA SETTIMANA novità prima dell'Inverno

SITUAZIONE METEO ED EVOLUZIONE: dopo un lunghissimo periodo nel quale il flusso umido e perturbato atlantico ha letteralmente flagellato il nostro Paese, ora all'orizzonte si intravede la così detta luce in fondo al tunnel o forse sarebbe il caso di definirlo piccolo spiraglio.

Con i primi giorni della PROSSIMA SETTIMANA infatti, la pressione atmosferica, in area mediterranea potrebbe cominciare a salire, garantendoci una fase meteorologica un po' più tranquilla soprattutto sul fronte delle piogge.

Ci stiamo tuttavia avviando gradualmente alla fine di Novembre, di conseguenza non aspettiamoci certo l'arrivo di giornate belle, stabili e soleggiate.

Ma vediamo ora una breve sintesi di come potranno andare le cose fino a metà della nuova settimana.

Partiamo come giusto che sia dalla prima giornata, e cioè dal Lunedì quando registreremo un quadro meteorologico tutto sommato discreto al Nord e su tutta l'area tirrenica.

Qualche disturbo invece si attarderà al Sud e sul medio Adriatico con qualche pioggia e residuo temporale sull'Abruzzo, sui monti della Calabria e su gran parte della Sicilia. Alcune piogge potranno comunque bagnare temporaneamente il sud della Sardegna.

Tornando al Nord Italia bisognerà fare i conti invece con la nebbia che, nottetempo e nelle prime ore del mattino, potrà coinvolgere molti tratti della Val Padana.

Ci spostiamo ora alla giornata di Martedì, quando il meteo andrà ulteriormente migliorando anche al Sud. Sarà dunque una giornata positiva per gran parte del Paese anche se il Nord vedrà cieli più grigi sia per effetto di una maggior nuvolosità ma anche per una maggior incidenza della nebbia.

Nel corso del pomeriggio non sono comunque da escludere alcune note d'instabilità atmosferica sull'area del basso Tirreno e tra la Liguria e l'alta Toscana.

Nelle giornate di Mercoledì e Giovedì, il flusso umido atlantico tornerà però ad essere maggiormente protagonista a conferma che non abbiamo ancora un'area di alta pressione ben robusta.

Torneranno dunque le piogge Mercoledì al Nord che potranno poi spingersi in modo molto irregolare al Centro Sud nella giornata di Giovedì.

Al momento non sembra comunque in arrivo una nuova fase di forte maltempo ma la situazione generale ci obbligherà comunque a tenere un ombrello spesso a portata di mano.

