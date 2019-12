Meteo prossima settimana, nessuna tregua per l'Italia. TORNA LA PIOGGIA

Nonostante l'espansione molto marcata dell'anticiclone sub-tropicale verso l'Italia, il bel tempo non sarà in grado di affermarsi sull'Italia, o perlomeno solo parte della Penisola riuscirà a beneficiare di qualche giorno di relativo intervallo.

Credit AdobeStock

L'Italia verrà a trovarsi sul bordo occidentale del promontorio anticiclonico, sotto il canale di correnti caldo-umide di matrice nord-africana. Le regioni settentrionali risentiranno più direttamente di questo flusso d'aria umida, trovandosi decisamente più ai margini rispetto all'influenza anticiclonica.

Inizio settimana METEO che annuncia BURRASCA

Il deterioramento del tempo scaturirà dallo sprofondamento di una saccatura verso la Penisola Iberica, con la genesi di un vortice in successiva estensione al Mediterraneo Occidentale e alle due Isole Maggiori dove andrà poi ad isolarsi.

Le regioni del Nord-Ovest risulteranno fin da subito maggiormente esposto alle infiltrazioni d'aria umida atlantica che andranno a precedere la perturbazione in lento avvicinamento da ovest, la cui progressione risulterà ostacolata dalla forza dell'anticiclone con massimi sui Balcani.

Tempesta di vento: non è la prima e non sarà l'ultima

Già nel corso dei primi giorni della settimana il tempo si guasterà al Nord-Ovest e sul medio-alto versante tirrenico. Si tratterà in questa fase di piogge deboli e non così organizzate. Solo a ridosso dei rilievi la fenomenologia risulterà più importante, mentre le nevicate saranno confinate a quote elevate.

Successivamente, verso metà settimana l'evoluzione meteo si complicherà ulteriormente in quanto il vortice afromediterraneo sembra possa riuscire a sfondare, posizionandosi a ridosso della Sardegna e portando così maltempo più diffuso soprattutto sulle regioni di ponente.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina