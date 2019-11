Meteo PROSSIMA SETTIMANA, Italia sotto il brutto tempo

Evoluzione meteo: il maltempo che ci interesserà nel corso del prossimo weekend, del quale già abbiamo ampiamente parlato in altri editoriali, aprirà definitivamente la porta alle Correnti dell'Atlantico, e le conseguenze negative sul fronte meteorologico saranno destinate ad accompagnarci probabilmente per parecchi giorni.

Volgendo lo sguardo alla prossima settimana, le nostre ultime elaborazioni confermano una tendenza ad un proseguimento delle correnti umide ed instabili in arrivo dall'Atlantico.

Meteo d'AUTUNNO, stop caldo fuori stagione, cicloni oceanici a ripetizione

Il centro motore si troverà intorno al Regno Unito dove un profondo vortice di bassa pressione continuerà a muoversi lentamente anche verso le zone del Centro Europa condizionando così il meteo anche alle nostre latitudini.

La nuova settimana si aprirà con un lunedì 4 novembre all'insegna di una relativa tregua dal maltempo. Qualche occhiata di sole infatti sarà possibile su gran parte del Paese, seppur in un contesto di moderata variabilità atmosferica, con qualche pioggia sparsa che non sarà da escludere sulla dorsale appenninica centrale, sui settori dell'estremo Nordest e su alcuni tratti della Calabria. Sono gli evidenti sintomi che l'Italia non godrà certo di una situazione propensa alla stabilità atmosferica.

Maltempo e RISCHIO NUBIFRAGI, sarà un weekend molto critico. Vediamo dove

Il clima lunedì risulterà comunque meno rigido rispetto a questi giorni grazie alle maggiori schiarite ma anche a causa delle correnti occidentali relativamente temperate.

Ma già da martedì 5 ecco sopraggiungere una nuova perturbazione, sempre pilotata dalla depressione sul Regno Unito. Ci attendiamo un rapido peggioramento su tutte le Regioni centro settentrionali, dove torneranno le piogge e anche i temporali.

Ultimissime meteo: un "mostro" nord Atlantico verso l'Europa

A maggior rischio di fenomeni saranno tutta la fascia alpina, prealpina e i settori più settentrionali della Val Padana. Altre forti piogge potranno comunque colpire la Liguria e gran parte delle regioni centrali con fenomeni più importanti sul comparto tirrenico. Sul lato adriatico infatti, la pioggia sarà meno probabile specie tra il sud della Marche fino all'Abruzzo e al Molise.

Tempo più clemente a tratti anche discreto ci sarà su tutte le regioni meridionali dove il clima si manterrà nuovamente mite per il periodo. Caleranno leggermente invece i valori termici al Centro Nord, ma non farà comunque freddo in quanto avremo le correnti d'aria in prevalenza dai quadranti meridionali.

Meteo Italia sino 11 Novembre, burrasche d'AUTUNNO con tanta PIOGGIA

In seguito, la formazione di un minimo di bassa pressione anche sull'Italia centrale, manterrà condizioni di tempo perturbato anche su mercoledì 6 novembre, ma essenzialmente sulle regioni centrali e sulla Sardegna dove cadranno ancora forti piogge anche sotto forma di rovescio temporalesco.

Migliorerà parzialmente la situazione meteo invece al Nord seppur in un contesto di tempo poco affidabile. Potrà infatti ancora piovere sull'area più orientale e dunque su gran parte del Triveneto.

Meteo sino 6 Novembre giorni: PERTURBAZIONI e FORTE MALTEMPO frequenti

Sole e ancora temperature molto miti al Sud Italia, dove il meteo potrebbe peggiorare invece su giovedì 7.

Il resto della settimana sarà instabile, costantemente influenzato dalle Correnti provenienti dall'Oceano Atlantico.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Piero Luciani

