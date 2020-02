Meteo Prossima Settimana: INVERNO in grande stile

L'atmosfera pare si sia finalmente svegliata da quel lungo letargo che ha inoltre costretto la stagione invernale a rimanere assai distante dal nostro Paese. Il bel tempo e le temperature sopra media hanno infatti caratterizzato il quadro meteo-climatico praticamente dall'inizio dell'anno. Ora però l'alta pressione comincia a cedere sotto l'incalzare del flusso nord-atlantico che ha già pilotato verso l'Italia due perturbazioni ed una terza è attesa per l'ormai imminente weekend.

Ma la nostra attenzione si concentra su una fase di più marcato maltempo che coinvolgerà molte regioni d'Italia con l'inizio della PROSSIMA SETTIMANA.

Tendenza Meteo: ritornano PIOGGE E NEVICATE

Vediamo più nel dettaglio cosa accadrà e DOVE colpirà con maggior veemenza questo previsto intenso peggioramento.

Lunedì 2 Marzo si formerà un vortice di bassa pressione sui mari a nord-ovest della Sardegna. Già dal mattino il meteo andrà rapidamente peggiorando proprio sul nord della Sardegna e su gran parte delle regioni occidentali del Nord con piogge sparse e nevicate sui comparti alpini intorno ai 1100-1200 metri. Col passare delle ore il minimo di bassa pressione comincerà a muove il suo baricentro verso levante. Un forte peggioramento colpirà tutto il Nord, gran parte del Centro e la Sardegna ad eccezione del Medio Adriatico. Piogge e temporali sulle pianure e tanta neve invece sui rilievi alpini a quote mediamente prossime ai 900-1000 metri. Un po' di neve cadrà anche sulle zone più elevate dell'Appennino centro-settentrionale.

Verso sera il meteo peggiorerà anche sulla Campania .

Temperature in contenuto calo nei valori massimi al Centro-Nord mentre saranno in aumento al Sud sia per il meteo più tranquillo ma anche per un deciso rinforzo dei venti miti da Scirocco.

Il persistere di una circolazione ciclonica sull'Italia centrale manterrà il meteo a tratti perturbato anche nel corso della giornata di martedì soprattutto al Centro-Nord con piogge, temporali e ancora nevicate sull'Arco alpino mentre al Sud il quadro meteorologico risulterà maggiormente variabile anche se sarà ugualmente possibile qualche piovasco sparso.

La situazione comincerà a dare segnali di miglioramento solo tra il pomeriggio e la sera a partire dl Nord-Ovest, preludio ad un mercoledì gradualmente più soleggiato al Nord e sui versanti tirrenici specie quelli centrali.

Pubblicato da Piero Luciani

