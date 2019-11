Meteo: prossima settimana, il tempo fino a mercoledì 20

Situazione ed evoluzione: dopo un weekend ancora piuttosto travagliato sul fronte meteorologico, anche l'inizio della prossima settimana sarà anch'esso avvolto da un contesto meteo decisamente agitato.

La persistenza di una circolazione ciclonica sull'Italia manterrà infatti condizioni di tempo perturbato lunedì 18 su gran parte del Centro Nord, con piogge a tratti anche intense sul Nordovest, sulla Toscana, il Lazio e la Sardegna.

Fenomeni meno diffusi e spesso discontinui invece sul resto del Nord e del Centro dove si potranno avere anche lunghe pause asciutte sul lato adriatico.

Andranno meglio le cose al Sud dove avremo ampie schiarite soprattutto sulla Puglia, la Basilicata, l'area ionica in generale e la Calabria. Maggior nuvolosità invece sulla Sicilia e sul basso Tirreno dove potrebbero anche aversi piovaschi sparsi specie lungo le coste campane.

Temperature stabili.

Martedì 19 sarà una giornata condizionata ancora dalla circolazione ciclonica. Ci attendiamo dunque tempo a tratti perturbato su gran parte del Nord specie il comparto centro orientale. Piogge in pianura e neve sulle Alpi sopra i 1000 metri.

Tempo piovoso anche su tutto il Centro in particolare sul versante tirrenico. Ma la pioggia raggiungerà in questo frangente anche alcune aree del Sud come la Campania, il nord della Calabria e i settori centro orientali della Sicilia.

Tra il pomeriggio e la sera la situazione meteorologica comincerà a migliorare al Nord Italia.

Sarà il preludio ad un mercoledì 20 gradualmente più tranquillo per molte regioni grazie ad un temporaneo aumento della pressione in sede mediterranea.

Non attendiamoci tuttavia una bella giornata di sole da nord a sud. Il quadro meteorologico generale infatti risulterà ancora spiccatamente variabile su tutto il Paese con nubi che si alterneranno comunque a generose schiarite specialmente al Centro Nord salvo qualche isolato piovasco in mattinata sull'estremo Nordest.

Zoppicherà un po' di più il meteo invece al Sud dove avremo una maggior ingerenza delle nubi ed un'ovvia maggior probabilità di qualche piovasco specie nella prima parte del giorno sul basso Tirreno, la Sicilia orientale e tutta l'area ionica.

Il quadro climatico non farà ancora registrare particolari variazioni rispetto a questi giorni con il Sud del Paese avvolto da un clima più tiepido rispetto soprattutto al Nord e questo a causa della persistenza dei venti dai quadranti meridionali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

