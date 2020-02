Meteo prossima settimana: FREDDO, NEVE, GRANDINE, TEMPORALI

Ci siamo: domenica 1° marzo inizierà ufficialmente la Primavera meteorologica. Finalmente, verrebbe da dire. Finalmente avremo un vero cambiamento delle condizioni meteo, un cambiamento che in realtà è già iniziato e che nei prossimi giorni raggiungerà l'apice.

L'Alta Pressione ha deciso di smontare le tende, almeno per un po' di giorni. Migrerà più a ovest, direzione Atlantico orientale. Addossandosi alle coste occidentali europee lascerà il Mediterraneo centro orientale in balia degli affondi depressionari nord atlantici.

Tornano le grandi nevicate sulle Alpi, prevista oltre un metro di neve fresca

Un'ampia saccatura polare punterà i nostri mari, arrivando nella serata di lunedì e provocando un generale peggioramento. In virtù dell'ingresso d'aria fredda, che andrà a scalzare quella mite preesistente e a scontrarsi con le acque relativamente miti mediterranee, i modelli matematici di previsione confermano la formazione di un vortice ciclonico foriero di maltempo.

Le precipitazioni, per la prima volta in questo 2020, potrebbero risultare forti e persistenti. Ci aspettiamo forti rovesci di pioggia, ma anche i primi temporali e le prime grandinate. Non solo, lo zero termico perderà quota rapidamente e con esso la quota neve. Neve che potrà cadere localmente sino in collina. Le temperature, evidentemente, si orienteranno su valori invernali e lo si evince dalla mappa relativa alle anomalie termiche a 1500 metri di quota (850 hPa) nella giornata di martedì 3 marzo.

Meteo Prossima Settimana: Ciclone dall'Oceano Atlantico

L'aria fredda prenderà maggiormente le nostre regioni, dove possiamo notare scostamenti dalla media trentennale di riferimento (1979-2010) di 3-4°C. Il freddo dovrebbe arrivare dalla Valle del Rodano, ecco quindi che in Sardegna - poi in Sicilia - le deviazioni potrebbero raggiungere punte di 6-7°C.

Tramite la distribuzione termica siamo in grado di rilevare la presenza delle strutture bariche: l'Alta delle Azzorre sull'Atlantico orientale, la saccatura polare in scivolamento lungo l'Europa centro occidentale e in ingresso nel Mediterraneo, un promontorio anticiclonico subtropicale sull'Europa orientale. Qui, difatti, le anomalie termiche positive saranno ancora una volta pazzesche: ben 12-14°C al di sopra della media trentennale di riferimento.

Meteo Italia: perturbazione nel Weekend, seguirà CICLONE con MALTEMPO

Pubblicato da Ivan Gaddari

