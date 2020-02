Meteo Prossima Settimana dalla calma alla Burrasca d'Inverno

Anche quest'anno i giorni della Merla non hanno seguito la tradizione che li vedrebbe come i più freddi dell'anno. Anzi, le temperature sono ancora ferme su valori decisamente lontani dagli standard del periodo e nei prossimi giorni ci attendismo inoltre un ulteriore incremento termico per effetto dell'alta pressione sub-tropicale pronta ad avvolgere il nostro Paese.

Basti pensare che tra lunedì e martedì, su alcune zone interne della Sicilia i termometri potrebbero anche toccare punte prossime ai 25°C.

Tuttavia questa ennesima ondata di caldo fuori stagione, potrebbe interrompersi bruscamente tra mercoledì e giovedì della prossima settimana.

Vediamo dunque cosa potrà accadere per tale periodo.

Dopo le due giornate più calde e cioè di lunedì 3 e martedì 4 Febbraio, l'alta pressione africana sposterà il suo baricentro verso nord attivando così la discesa di aria molto fredda proveniente direttamente dalle regioni artiche.

Nonostante il quadro previsionale sia ancora in fase di studio, dagli ultimi aggiornamenti viene comunque confermato l'arrivo nel quale l'INVERNO potrebbe finalmente salire in CATTEDRA.

Con questo genere di configurazioni le regioni maggiormente esposte saranno quelle del lato orientale. L'arrivo di venti freddi si farà sentire comunque su tutto il Paese, ma il meteo potrebbe peggiorare solo sui versanti adriatici del Centro e su gran parte del Sud. Sarà proprio su queste zone dove il vero inverno farà sentire i suoi maggiori effetti.

La NEVE potrebbe cadere a quote davvero molto basse sui rilievi marchigiani e abruzzesi ma anche su quelli del Sud. Laddove non ci sarà la neve potrà comunque cadere la pioggia.

Al Nord e sui comparti tirrenici del Centro invece, il meteo risulterà più asciutto a tratti anche ben soleggiato salvo qualche annuvolamento di passaggio sull'estremo Nord-Est.

Ci attendiamo ovviamente un brusco e generale calo delle temperature che si apprezzerà maggiormente nelle aree dove si registrerà l'ingerenza del brutto tempo.

Attenzione anche al rinforzo dei venti di Bora sul comparto adriatico e di Maestrale e Tramontana su quello tirrenico specie sulla Sardegna. Su questi settori il moto ondoso farà ovviamente registrare un deciso aumento.

Vista comunque la distanza previsionale, vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti per vedere se ci saranno ulteriori conferme in merito.

